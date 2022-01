O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve no aeroporto de Lisboa, entre o Natal e quarta-feira, 10 cidadãos estrangeiros “na posse de documentação falsa ou fraudulenta”, adiantou esta força de segurança em comunicado.

“A maioria dos detidos eram nacionais da Albânia e Geórgia e utilizavam o nosso país como plataforma de trânsito para chegar a países terceiros como o Reino Unido, Irlanda ou México. Uma das cidadãs estrangeiras foi detida, no dia 25 de dezembro, pela posse de documento falsificado (devolvida à liberdade pela autoridade judicial após primeiro interrogatório judicial) tendo sido detida, novamente, no dia 31 do mesmo mês pela prática do mesmo crime”, adianta o comunicado do SEF.

De acordo com a nota, o SEF reforçou a fiscalização especificamente sobre esta matéria no período de Natal e Ano Novo “por se verificar, recorrentemente, a exponenciação do fenómeno nesta altura do ano”.