A sobrinha de George Floyd, de quatro anos, foi baleada enquanto dormia, em casa, no primeiro dia do ano. O tiroteio aconteceu de madrugada e vários disparos atingiram a casa em que estavam dois adultos e duas crianças, familiares do afro-americano que foi morto por um polícia em Minneapolis, em 2020, e que deu início a um grande movimento de luta contra o racismo.

Derrick Delane, pai de Arianna Delane, contou ao ABC13 que a criança gritou e disse que foi atingida. “Fiquei chocado ao ver o sangue e perceber que a minha filha tinha sido realmente atingida. Ela não sabia o que estava a acontecer, estava a dormir”, explicou.

This is 4-year-old Arianna. She was front and center at the marches and rallies in her Uncle George Floyd’s case.

On Saturday around 3 a.m., her father tells me she was asleep in her bed when someone fired several shots at their apartment. Arianna was hit in her torso. pic.twitter.com/Cpo1oFwase

— Mycah Hatfield (@MycahABC13) January 4, 2022