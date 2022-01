Taiwan compra 20.400 garrafas de rum da Lituânia após China bloquear a encomenda

Segundo o canal árabe Al Jazeera, a União Europeia, assim como a Lituânia, já informaram a Organização Mundial do Comércio de “sanções sem aviso” por parte da China. O porta-voz dos Negócios Estrangeiros chineses afirmou, contudo, que Pequim não tomou conhecimento de nenhum episódio que envolvesse a encomenda de rum lituano.

As tensões entre Vilnius e Pequim começaram quando o país da Europa permitiu que a embaixada da ilha asiática – que tem procurado a sua independência face à China – na capital da Lituânia utilizasse o nome “Taiwan” no edifício. É comum as embaixadas oficiosas de, e, em Taiwan terem apenas a palavra “Taipei” (nome da capital de Taiwan) para designar a representação do corpo diplomático ou do local onde os diplomatas estrangeiros exercem funções.

A China tinha já realizado bloqueios comerciais semelhantes, com a Austrália a ver proibida a exportação de carvão, vinho e lagostas para o gigante asiático, e Taiwan tinha já sido impedido de enviar carregamentos de ananás para a China.