Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Praticamente um ano após ter assumido o cargo de Presidente dos Estados Unidos, a taxa de aprovação Joe Biden registou, em dezembro, um mínimo histórico. De acordo com uma sondagem realizada pelo canal de televisão CNBC em conjunto com a empresa Change Research, 56% dos inquiridos desaprovam as medidas tomadas pelo chefe de Estado.

Nas últimas sondagens publicadas pela CNBC, a taxa de aprovação do Presidente dos EUA já aparecia numa tendência decrescente. Em abril, 51% dos inquiridos aprovavam as ações de Joe Biden, enquanto em setembro essa percentagem caiu para os 46%. Em dezembro, atinge já um mínimo histórico: 44%.

As principais áreas de contestação incidem sobre a economia, o tema considerado como mais importante por maior parte dos inquiridos, e a gestão da pandemia. Em termos económicos, 60% discorda com a abordagem de Biden, mais seis pontos percentuais do que em setembro. Devido à inflação, 72% diz mesmo estar contra a maneira como o Presidente tem gerido o aumento de preços de bens essenciais.

Joe Biden também aparece como o principal pelo aumento dos preços por 38% dos inquiridos. Um total de 26% justifica a inflação com a pandemia, enquanto 23% refere que que tal se deve às empresas. No que diz respeito aos mercados, as críticas são menos negativas, mas, mesmo assim, 56% discorda da abordagem de Joe Biden a gerir este assunto.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

55% dos inquiridos critica gestão da pandemia

A abordagem de Joe Biden à pandemia de Covid-19 sofreu um forte revés: em abril de 2021, 62% aprovava a gestão à situação pandémica, ao passo que em dezembro apenas 45% é a favor das ações do Presidente. Na base desta queda de popularidade, está o facto de a Casa Branca não ter imposto a obrigatoriedade da vacina a certos grupos.

Quase paradoxalmente, 50% dos inquiridos considera que Joe Biden foi demasiado longe nas medidas para combater a pandemia de Covid-19. 24% diz que o Presidente deve ser mais proativo, enquanto 26% sinaliza que ele está a fazer um bom trabalho.

A taxa de aprovação de Joe Biden não é um bom sinal para as eleições para o Senado norte-americano (midterms) que se realizam em novembro de 2022. Neste momento, o Senado está profundamente dividido (com 50 membros a cada partido) com uma ligeira vantagem para o partido Democrata, por causa do poder de desempate da vice-presidente, Kamala Harris.