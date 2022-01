Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A procuradoria francesa abriu uma investigação à explosão que atingiu o piloto de Dakar, Philippe Boutron e outras quatro pessoas, em Jeddah, na Arábia Saudita.

Philippe Boutron, que conduzia o carro e os outros quatro ocupantes foram, à saída do hotel Donatello (onde tinham passado a noite), atingidos no dia 30 de dezembro pela explosão de outro carro que estava estacionado, segundo a AFP, citada pelo The Guardian.

O pilote de 61 anos teve de ser submetido a uma cirurgia devido a ferimentos nas duas pernas, ainda na Arábia Saudita. Foi depois transportado, de acordo com a BBC, para o hospital militar Percy, perto de Paris. Pilippe Boutron teve de ser colocado em coma induzido segundo os médicos, para “aliviar o seu sofrimento”.

An explosion that seriously injured driver Philippe Boutron before the start of the Dakar Rally is being investigated by the French anti-terrorist prosecutor's office.#Dakar2022 #seanknows pic.twitter.com/BTprVis2XB — Sean Cardovillis (@sean_cardo) January 5, 2022

Além de piloto, Philippe Boutron trabalha na área de marketing e é presidente do clube de futebol francês Orleães, da segunda liga.

A investigação por terrorismo foi aberta pela França uma vez que os cinco ocupantes do veículo eram franceses, não descartando, por isso, as autoridades francesas, a hipótese de se tratar de um ataque premeditado.

Thierry Richard, que ocupava o lugar do passageiro à frente descreveu o incidente como um autêntico “cenário de guerra”. A explosão fez com que o também condutor da Sodicars — equipa que Pilippe Boutron representa — desse um salto brusco no banco, com as pernas a atingir o tablier do carro.

O veículo onde os franceses seguiam pegou fogo após a explosão, mas nenhum dos ocupantes sofreu queimaduras graves.

Os organizadores da prova consideram que o incidente não tem qualquer relação com a prova, e as autoridades da Arábia Saudita afirmam não existir qualquer evidência de que a explosão se tenha tratado de um ato criminoso. O ministério dos negócios estrangeiros de França, contudo, lançou um “apelo para precaução máxima” devido a “riscos de segurança”.

Está em curso uma investigação pelas autoridades sauditas para determinar as causas desta explosão. A possibilidade de se tratar de um ato criminoso não foi descartada”, mencionava ainda o site.

A corrida, criada em 1978 e conhecida anteriormente como Paris-Dakar – agora renomeada apenas como Dakar – costumava ligar a capital francesa à capital do Senegal, mas teve de ser alterada devido a riscos de segurança na região do norte de África.

A 44.ª edição da prova teve início este sábado, 1 de janeiro, em Jeddah.