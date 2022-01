Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Tribunal de Santarém rejeitou esta quarta-feira vários pedidos de Tony Carreira realizados no âmbito da investigação à morte num acidente de carro.

Ao que avançou o Correio da Manhã, o cantor e a ex-mulher, Fernanda Antunes, pediram que justiça apreendesse os carros que estiveram envolvidos no acidente. Apelaram ainda a que as gravações do local do acidente, pertencentes à concessionária Brisa, fossem divulgadas.

Os advogados de Tony Carreira anunciaram, na terça-feira, que vão pedir a abertura de instrução criminal, com vista a esclarecer alguns factos, tais como o envolvimento do condutor alcoolizado que iniciou o choque em cadeia na A1.

Os pais de Sara Carreira querem demonstrar uma “postura ativa no apuramento de todos os pormenores do fatídico dia do acidente e que acreditam que o caso pode ganhar outros contornos”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O processo vai agora entrar numa nova etapa. Os quatro acusados pelo Ministério Público, entre os quais Ivo Lucas — com quem Sara Carreira mantinha um relacionamento — e a fadista Cristina Branco, têm um prazo legal para se pronunciar sobre as acusações, podendo apresentar argumentos de discordância em relação à pronúncia do Ministério Público.

Ao juiz de instrução vai competir decidir se vai pronunciar os arguidos pelos crimes de que são acusados, por outros crimes ou se opta pelo arquivamento.