Se o teste positivo de Grimaldo após o encontro da Taça de Portugal frente ao FC Porto fez soar os alarmes no Seixal (ainda que todos esses receios não se viessem depois a confirmar, a infeção de Svilar esta terça-feira voltou a colocar os responsáveis encarnados em alerta. E, desta vez, o pior cenário confirmou-se: em mais uma ronda de testes, Pizzi, Radonjic e Yaremchuk testaram também positivo, sendo que, na manhã desta quinta-feira e como tem vindo a ser hábito neste contexto, todo o plantel voltará a ser testado.

O jornal Record avançou a informação e acrescentou ainda que existem casos positivos também na equipa B, que passou a partir de hoje a ser liderada por António Oliveira: Pedro Álvaro, Martim Neto, Jair Tavares e Henrique Araújo. Ao contrário do que aconteceu na situação de Grimaldo, o Benfica ainda não fez qualquer confirmação oficial do tema. “O Benfica informa que Grimaldo testou positivo nos mais recentes testes de diagnóstico Covid-19 realizados no futebol profissional”, anunciou a 24 de dezembro.

De acrescentar que o guarda-redes Svilar tinha sido o primeiro jogador do plantel do Benfica a contrair o novo coronavírus, em setembro de 2020 (David Tavares, elemento da equipa B de quando em vez chamado à equipa A, tivera em maio). Já Pizzi fez parte do grupo de jogadores que ficaram infetados no surto que assolou os encarnados entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, voltando agora a testar positivo.

