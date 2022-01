Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O primeiro-ministro, António Costa, garante que o Governo está a fazer tudo o que é possível para minimizar o impacto da pandemia na afluência às urnas nas eleições legislativas deste mês, mas assume que está de mãos atadas pela rigidez da lei eleitoral e que há várias ideias que não podem ser implementadas por esse motivo. Assim, o Governo está à espera de um parecer jurídico sobre a possibilidade de os positivos e isolados romperem o isolamento no dia do voto, ao mesmo tempo que está a dar prioridade aos integrantes das mesas de voto na vacinação com a dose de reforço.

“A nossa lei eleitoral regulamenta quase ao pormenor todo o processo eleitoral. Até o horário de funcionamento das mesas de voto“, disse António Costa, em conferência de imprensa após a reunião desta quinta-feira do Conselho de Ministros. “Só a Assembleia da República, em condições normais, é que pode proceder à alteração dessa legislação.”

Desde a dissolução do Parlamento, no início de dezembro, na sequência do chumbo do Orçamento do Estado, a Assembleia da República está a funcionar com poderes limitados através da Comissão Permanente. “Há soluções interessantes que têm sido aventadas, mas que infelizmente o Governo não pode adotar e, infelizmente, a Assembleia de República também não pode adotar“, disse Costa, sublinhando que é impossível fazer uma alteração legislativa neste “período constitucional”.

“Não é possível sequer a esse nível”, afirmou, comentando a ideia de alargar em duas horas o período de abertura das mesas de voto.

Costa procurou também apelar à “serenidade” na análise dos cenários que apontam para a possibilidade de haver mais de meio milhão de cidadãos em isolamento na semana das eleições, salientando que se trata de projeções “com base em modelos matemáticos”.

“Temos de fazer tudo dentro do quadro da lei para assegurar que todas as pessoas possam exercer o seu direito de voto e garantir, simultaneamente, que todos aqueles que exercem o seu direito de voto o fazem em segurança, e que não deixarão de votar por terem receio de poderem ser contaminados”, sintetizou Costa.

Em primeiro lugar, o Governo pretende ter “segurança jurídica”. “Solicitámos à Procuradoria-Geral da República, ontem de manhã, um parecer com carácter de urgência, e esperemos que o Conselho Consultivo esteja em condições de o disponibilizar brevemente, para ficar claro em que condições, ou se em alguma condição, é suscetível da limitação do direito de voto o facto de haver isolamento profilático, seja de coabitantes, seja de infetados“, confirmou Costa.

Esta possibilidade, já mencionada pelo Presidente da República na quarta-feira após a reunião do Infarmed, tem sido vista com bons olhos. O ex-ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, disse esta quinta-feira que há “condições” para garantir “o acesso livre e em condições de igualdade ao voto a todos os cidadãos” e “para o fazer em segurança”.

Por outro lado, o recurso ao voto antecipado em massa é uma das estratégias para contornar o isolamento. “Estamos a trabalhar com a Associação Nacional de Municípios para aumentar o mais possível o número de mesas para o voto antecipado, que pode ser exercido no dia 23”, disse Costa, apelando aos portugueses que votem antecipadamente, se o desejarem, para evitar que sejam impedidos de votar por um eventual isolamento.

“A ministra da Administração Interna vai também promover uma reunião com os partidos políticos representados na Assembleia da República tendo em vista ver, em concreto, qual a melhor forma de nos organizarmos para que quem estiver isolado possa exercer o direito de voto presencialmente, o possa fazer em condições de segurança“, acrescentou o primeiro-ministro.

António Costa anunciou também a intenção de “priorizar, para administrar a dose de reforço, todos os cidadãos que vão cumprir o seu dever cívico de integrarem mesas de voto, de forma a que todos aqueles que estão nas mesas de voto e são indispensáveis para o bom funcionamento do nosso processo eleitoral estejam mais protegidos”.