As insolvências de empresas recuaram 4,6% em 2021 face ao ano anterior, para 4.770, o número mais baixo desde 2018, e foram criadas mais 41.507 empresas, revelou esta quinta-feira a Iberinform.

No ano passado, no que respeita às insolvências há a registar uma queda de 230 em relação a 2020, esclarece a Iberinform em comunicado, lembrando que o número de insolvências observado é o mais baixo desde 2018.

A filial da Crédito y Caución refere ainda que o mês de novembro do ano passado foi aquele com maior número de insolvências (510) ao longo do ano, sendo que a média mensal se situou nas 434 insolvências.

Os dados permitiram ainda apurar que houve um decréscimo de 3,5% nas insolvências requeridas por terceiros que totalizaram 879 pedidos, enquanto as insolvências apresentadas pelas próprias empresas 17,8%, passando de 1.129 em 2020 para 928 em 2021.

Além disso, foi decretada a insolvência de 2.912 empresas (conclusão de processos), sendo que o ano passado terminou com um total de 51 Planos de Insolvência aprovados, mais 10,8% na comparação com 2020.

Porto e Lisboa apresentam os valores de insolvência mais elevados, com 1.200 e 1.110, respetivamente.

Relativamente a 2020, verifica-se um aumento de 9,4% em Lisboa e uma diminuição de 6,6% no Porto, lê-se no comunicado.

Os dados apurados pela Iberinform permitiram também saber que em Portugal, os distritos em que as insolvências diminuíram representaram 59,1% do total.

No caso da Horta há a registar uma queda de 62,5% nas insolvências, seguindo-se Bragança (-61%), Faro (-32,2%), Beja (-25%), Madeira (-18,8%), Viana do Castelo (-14,7%), Santarém (-14,3%), Leiria (-13,9%), Évora (-13%), Angra do Heroísmo (-10,5%), Braga (-8,8%) e Aveiro (-7,7%).

Já os aumentos de insolvências registados no ano passado, face ao ano anterior verificaram-se em Setúbal, um acréscimo de 19%, seguindo-se Portalegre (10,3%), Ponta Delgada (8,1%), Castelo Branco (6,9%), Coimbra (4,7%) e Guarda (2,7%).

No que toca aos distritos de Viseu e Vila Real, é de realçar que os números estabilizaram face a 2020, mantendo um total anual de 105 e 53 insolvências, respetivamente.

A nota da Iberinform refere ainda que o número mais significativo de novas constituições se observou em Lisboa, com 13.384 empresas e um aumento de 12,4%, e no Porto, com 7.267 empresas e um crescimento de 8,8%.

Há ainda a destacar em termos de novas constituições, a Madeira, com um aumento de 40,2%, seguindo-se a Horta (35,9%), Setúbal (19,6%), Angra do Heroísmo (18,7%), Viana do Castelo (17,7%), Bragança (15,5%), Ponta Delgada (15,2%), Leiria (14,3%), Aveiro (8,2%), Braga (8,2%), Santarém (6,9%), Faro (6,7%), Viseu (6,2%), Guarda (2,9%), Évora (2,3%) e Portalegre (1,9%).

Os distritos em Portugal que apresentam diminuições ao nível de novas constituições de empresas foram Vila Real (-6,2%), Coimbra (-4,3%), Beja (-4%) e Castelo Branco (-4%).