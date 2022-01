*Em atualização.

Os vários partidos com assento na Assembleia da República, e que também são candidatos às eleições legislativas antecipadas que se vão realizar no final de janeiro, têm defendido que é possível encontrar uma solução para os eleitores confinados devido à pandemia de Covid-19. Contudo, numa altura em que ainda não é conhecido o plano de ação para esta situação, pedem esclarecimentos ao Governo e querem saber como será resolvida esta questão.

Iniciativa Liberal diz que governo está a ter “gestão errática”

Na reação às novas medidas anunciadas ao início da tarde pelo primeiro-ministro, António Costa, a Iniciativa Liberal acusa o governo de ter uma “gestão errática que parece mais condicionada por sugestões de Focus Group e agenda eleitoral do que propriamente baseada em factos científicos” que, notam, “já em dezembro apontavam para medidas de natureza diferente”.

Rui Rocha, cabeça de lista do partido por Braga nas próximas eleições e membro da comissão executiva diz que é necessário “avançar para a libertação da sociedade, da economia” e para “uma gestão que seja fundamentada e fundada no princípio da autorresponsabilidade”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De olhos no dia 30, diz Rui Rocha que é “urgente definir quais as regras aplicáveis e não afastar das mesas de voto os portugueses que querem exercer o seu direito fundamental de escolher a nova composição da Assembleia da República”.

PAN não quer infetados a votar presencialmente

A porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, é contra a possibilidade de infetados com Covid-19 poderem votar presencialmente nas legislativas, defendendo outras formas de garantir a participação eleitoral, como a deslocação das urnas e o incremento da votação antecipada.

Em entrevista à agência Lusa, que será divulgada na sexta-feira, Inês Sousa Real considerou “fundamental” que as pessoas votem nas eleições legislativas de 30 de janeiro, mas ressalvou que é preciso que o façam em segurança.

A propósito da informação avançada quarta-feira pelo Presidente da República de que o Governo pediu um parecer à Procuradoria-Geral da República para saber se o isolamento no quadro da Covid-19 impede o exercício do direito de voto ou se poderá ser suspenso para esse efeito, a líder do PAN disse que os especialistas terão de se pronunciar e o Governo esclarecer a população.

É fundamental garantir que este quase meio milhão de pessoas que poderão estar impedidos de votar, que isso não aconteça”, disse Inês Sousa Real referindo-se ao número estimado de pessoas em confinamento por estarem infetados, casos de risco ou suspeitos.

Contudo, ressalvou que “nem oito, nem oitenta”, considerando que, passar de um contexto em que quem está infetado não pode sair para outro em que já pode sair para votar, só se estiverem garantidas as mais escrupulosas “condições de distanciamento social e higieno sanitárias”.

Inês Sousa Real concorda, ainda assim, com a suspensão do confinamento nos “casos em que há suspeitas de infeção, porque estiveram com contactos próximos, mas que têm testes negativos”. E apela, por isso, ao Governo, para que clarifique se quem está infetado vai poder votar presencialmente.

O PAN defende, como o fez “há mais de meio ano”, o reforço de meios alternativos de voto, como a deslocação das urnas, e apela às pessoas para que, “por uma questão de maior cautela, votem o mais possível antecipadamente“.

Não sabemos se, de hoje para amanhã, podemos ficar infetados, porque esta variante é bastante contagiosa. Assim, ficam já acautelados, para no caso do dia 30 não poderem votar”.

E acrescentou: “Independentemente do contexto que possam ter a 30 de janeiro, que aproveitem o mais possível o dia da votação em mobilidade antecipada, porque, como não sabemos se de hoje para amanhã, podemos apanhar esta variante, que é muito contagiosa, é importante que as pessoas saiam de casa para votar e o possam fazer de forma antecipada”.

Bloco diz que há mais medidas além do voto antecipado

Já a coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) sugeriu esta quinta-feira a possibilidade de extensão do horário de voto nas eleições legislativas, com uma hora particular para que quem esteja em isolamento possa exercer o seu direito.

“O voto antecipado é importante, mas há outras medidas que podem ser estudadas, como a extensão de horário de voto com uma hora particular para quem possa estar em isolamento”, afirmou Catarina Martins.

A coordenadora do BE, que garantiu confiar nas autoridades de saúde e nas decisões que vão ser tomadas sobre a matéria, defendeu a importância de “todos se sentirem seguros para irem votar”, nas legislativas de 30 de janeiro”.

À margem de um encontro com um grupo vigilantes de segurança privada, Catarina Martins considerou que a reabertura das escolas na próxima segunda-feira “é a medida mais importante” das anunciadas hoje primeiro-ministro, após nova avaliação do impacto da pandemia em Portugal.

“O Bloco de Esquerda acha muito importante que as escolas possam reabrir em segurança. É tão importante que as crianças e jovens tenham o seu ano letivo, com a vacinação e cuidados o processo é seguro. Essa aprece-me ser a medida mais importante”, disse, admitindo que ainda não tinha tido oportunidade de “ouvir todas as medidas”.

CDS-PP propõe dois dias de voto

O presidente do CDS-PP defende que o ato eleitoral das legislativas deveria ser desdobrado pelos dias 29 e 30 de janeiro, manifestando-se disponível para a convocação de um plenário da Assembleia da República que possa alterar a lei.

Em entrevista à Agência Lusa, que será divulgada na íntegra no sábado, Francisco Rodrigues dos Santos lamentou que o Governo e o Ministério da Administração Interna não tenham antecipado há mais tempo a possibilidade de existirem centenas de milhares de eleitores em confinamento na data das eleições, 30 de janeiro.

“O Governo continua a falhar na antecipação e na preparação. Creio que seria de estudar a hipótese – e essa é a proposta que eu faço – para que o ato eleitoral pudesse ser desdobrado em dois dias, 29 e 30. O dia de reflexão não tem grande utilidade na vida das pessoas, os eleitores já chegam a esse dia com opinião formada, não acrescenta nada”, afirmou.

Para o líder do CDS-PP, esta solução daria mais segurança e “maior controlo e previsibilidade sobre a adesão e a mobilização dos eleitores”, estando aberto a que se pudesse separar os confinados num dia e os não infetados no outro, ou até mesmo para um “sistema misto” em que ambos votariam nos dois dias, com mecanismos de segurança.

“Os infetados não podem ser cortados do seu direito de voto, é uma prerrogativa inscrita na Constituição“, defendeu, considerando que cabe depois ao Estado encontrar mecanismos para que as pessoas possam exercer o seu direito de voto em segurança, quer para os confinados, quer para os restantes.

Alem do voto antecipado, já previsto na lei, o líder do CDS-PP sugere que possa haver uma articulação com o poder autárquico para que os infetados possam exercer o voto “de forma descentralizada sem colocar em risco a comunidade” ou, no caso das pessoas em instituições, que se possa recorrer às forças de segurança para fazer a recolha dos votos.

Sei que há uma engenharia que pode ser adaptada pelo Governo, devidamente atempada e com todas as cautelas, e que neste momento ainda não foi”, afirmou.

Questionado sobre a necessidade de alterar a lei eleitoral para que as eleições decorram em dois dias, numa altura em que o parlamento se encontra dissolvido, o líder do CDS-PP defende que a “Assembleia da República não está encerrada e deve ser convocada para este efeito”. “Da parte do CDS, estamos disponíveis para colaborar neste projeto legislativo”, afirmou.

Rodrigues dos Santos sublinhou que “não é uma fatalidade” que os infetados ou pessoas em isolamento devido à pandemia com Covid-19 não exerçam o seu direito de voto.

A única preocupação que os partidos devem ter é garantir que a próxima Assembleia da República é escolhida respeitando a vontade do povo português”, defendeu ainda.

PCP defende que o voto presencial é o sistema que se tem de garantir

O secretário-geral do PCP considerou esta quinta-feira “fundamental” que as pessoas em isolamento por causa da Covid-19 possam votar presencialmente e pediu ao Governo que assegure as condições logísticas para que isso aconteça.

“O elemento presencial é um elemento fundamental e fiável”, defendeu Jerónimo de Sousa, a propósito da participação nas eleições legislativas de 30 de janeiro de pessoas que estejam nessa altura em isolamento profilático.

Em declarações aos jornalistas, no final de um encontro com a direção do Conselho Nacional da Juventude, o líder do PCP sublinhou que o direito ao voto “não pode ser revogado por qualquer medida administrativa”.

Este deve ser o ponto de partida. Depois, como é que garantimos esse direito e, simultaneamente, a proteção sanitária das pessoas que vão exercer esse direito, com um esforço particular para que ele seja presencial”, continuou.

Admitindo que essa solução para que os eleitores possam dirigir-se às urnas no dia 30 de janeiro implica desafios logísticos, Jerónimo de Sousa considerou, no entanto, que é fundamental e, por isso, atribuiu ao Governo e à Direção-Geral da Saúde a responsabilidade de garantir as condições necessárias.

É uma medida que exige algum esforço, algum empenhamento, mas ainda estamos a tempo de conseguir garantir essa possibilidade e de realizar as eleições com a amplitude que todos desejamos que tenham”, concluiu, apelando ao voto de todos.

Verdes dizem que é preciso regras “para que todos possamos votar em segurança”

O Partido Ecologista “Os Verdes” defendeu na quarta-feira que os portugueses devem ter direito a votar nas eleições legislativas antecipadas e lembrou que a situação de eleitores em isolamento “não é nova”, aguardando que sejam apresentadas soluções.

A deputada do PEV Mariana Silva falava aos jornalistas na Assembleia da República, em Lisboa, momentos depois de o Presidente da República ter comunicado aos jornalistas, no final de mais uma sessão sobre a situação da covid-19 em Portugal, que o Governo pediu um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR) para saber se o isolamento no quadro da Covid-19 impede o exercício do direito de voto ou se poderá ser suspenso para esse efeito.

Questionada sobre se o partido está disponível para alterações legislativas neste âmbito, antes das eleições antecipadas de 30 de janeiro, Mariana Silva disse apenas que o PEV está disponível “para que os portugueses tenham direito a votar e possam realmente cumprir com este direito”.

Esta situação não é nova, nós já a tivemos anteriormente nas eleições autárquicas e presidenciais e, por isso, basta adaptar e esperar por todas as soluções que nos serão apresentadas pelas diversas estruturas para que todos possamos votar em segurança”, aditou a deputada do PEV.

Já em reação à reunião que esta quarta-feira voltou a juntar epidemiologistas e políticos no Infarmed, em Lisboa, Mariana Silva defendeu que é necessário “abrir as escolas rapidamente” para que as crianças “possam voltar ao seu dia-a-dia, voltar a socializar com os seus pares” e para não aprofundar “o problema da pandemia associando outros problemas”.

“Os portugueses para além de esperarem do Governo novas medidas ou outras medidas, aquilo que esperam é que o Governo dê todas estas respostas que são necessárias ao nosso dia-a-dia em segurança”, rematou.

O Presidente da República não excluiu um “retoque legislativo” para facilitar a votação nas eleições de 30 de janeiro, afirmando que “é uma questão a ponderar” se isso é possível constitucionalmente e em tempo útil.

Segundo a legislação eleitoral portuguesa, podem inscrever-se para o voto antecipado os doentes internados em estabelecimentos hospitalares, os presos não privados de direitos políticos, os eleitores que pretendam votar antecipadamente em mobilidade, os eleitores em confinamento obrigatório e os eleitores internados em estruturas residenciais (lares) e instituições similares.

O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições defendeu esta quinta-feira que o direito ao voto por cidadãos em isolamento está “constitucionalmente garantido” e que nem o Conselho de Ministros ou qualquer autoridade sanitária podem limitá-lo.