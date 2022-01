O mapa do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, sigla em inglês) divulgado esta quinta-feira mostra que todas as regiões de Portugal — incluindo os Açores e a Madeira — estão pintados de vermelho, estando, por isso, em risco extremo.

Portugal e a Madeira continuam na mesma categoria do que na semana passada (a mais grave), enquanto os Açores passam do laranja para o vermelho, estando já no parâmetro de risco mais elevado.

