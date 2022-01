Os 7 gráficos que o Governo mostrou para explicar as novas regras

O nível atual de testagem ao SARS-CoV-2 é agora cinco vezes superior ao que era em janeiro do ano passado. Ao longo de todo o mês de dezembro foram realizados cinco milhões de testes, com um novo máximo estabelecido a 30 de dezembro, com 402 mil. O primeiro-ministro argumentou que “a realização destes testes de forma massiva”, assim como o controlo fronteiriço, têm sido “um instrumento fundamental na deteção precoce de situações de infeção e para conter o ritmo de transmissibilidade” do vírus.

Variante Ómicron é mais transmissível e já é dominante