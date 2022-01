A pesca de tubarão anequim pelas frotas que operam no Atlântico Norte está proibida no corrente ano e no próximo, após o ‘stock’ não ter recuperado com as medidas de proteção implementadas, anunciou a DGRM.

“[…] Todas as frotas pesqueiras, que operam no Atlântico Norte, estão proibidas de manter a bordo, transportar e desembarcar, total ou parcialmente, tubarão anequim, mesmo que capturado conjuntamente com outras pescarias da ICCAT [‘International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas], em 2022 e 2023″, lê-se numa nota divulgada pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM).

Desde junho de 2020, está ativa uma recomendação da ICCAT, com medidas de conservação para a captura desta espécie no Atlântico Norte.

Porém, não foi possível recuperar o ‘stock’ desta espécie, tendo sido alterada a recomendação e imposto um programa de recuperação para o tubarão-anequim-do-Atlântico, “com vista a acabar com a sobrepesca”.

A DGRM é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa, que tem por objetivo o desenvolvimento da segurança e serviços marítimos, a execução das políticas de pesca e a preservação dos recursos.