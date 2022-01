O diretor do Africa CDC alertou esta quinta-feira que se o continente africano não chegar a 70% da vacinação até final do ano, a Covid-19 poderá tornar-se endémica, como a tuberculose ou o VIH.

“Tenho receio que possamos estar a caminhar para a Covid-19 se tornar uma doença endémica, por causa da lentidão das vacinas; se o continente não aumentar a taxa de vacinação para mais de 70% no final do ano, receio que entremos num cenário em que a Covid-19 será endémica, espero que não cheguemos lá, mas estamos a ir nessa direção“, disse John Nkengasong durante a habitual conferência de imprensa para apresentação da situação epidemiológica em África.

Temos, em África, cerca de 10% das pessoas vacinadas, e o objetivo da Organização Mundial da Saúde é chegar ao final do ano com uma taxa de 70% de imunização, o que temos de fazer, mesmo com a taxa baixa que temos hoje, senão a consequência será viver com a Covid-19 como doença endémica, como acontece hoje com a malária, a tuberculose ou o VIH”, alertou o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (Africa CDC).