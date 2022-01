A vice-Presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse esta quinta-feira que o ataque ao Capitólio, há um ano, “reflete a fragilidade da democracia” e pediu aos norte-americanos para se unirem em torno dos valores da liberdade.

“O ataque violento que ocorreu aqui, o mero fato de quão perto as eleições estiveram de poder ser revertidas, reflete a fragilidade da democracia“, disse Harris no seu discurso no Capitólio, assinalando o primeiro aniversário do ataque perpetrado por apoiantes do ex-Presidente Donald Trump.

Harris pediu para que os norte-americanos se unam à volta dos valores da democracia e da liberdade e para que não permitam que o futuro da nação seja decidido por quem quer calar as vozes do povo.

A vice-Presidente acusou uma “fação radical” de estar por detrás dos recentes ataques à democracia, dizendo que as raízes desses fenómenos são “profundas e antigas”, acusando os extremistas que há um ano invadiram o Capitólio de tentarem aniquilar aqueles que tinham sido “legitimamente eleitos”.

“O que eles procuravam não era apenas degradar e destruir um edifício (…). O que eles atacavam eram as instituições, os valores, os ideais de gerações de americanos”, disse Kamala Harris, mencionando um projeto de lei sobre os direitos civis, que se encontra agora para discussão no Senado.

Na sua conta da rede social Twitter, também o ex-Presidente democrata Barack Obama alertou para os riscos que corre a democracia nos Estados Unidos, ilustrados pelo ataque ao Capitólio.

One year ago, a violent attack on our Capitol made it clear just how fragile the American experiment in democracy really is. Here’s my statement on what the anniversary means, and what we need to do today. pic.twitter.com/9rjbjPLwLH

— Barack Obama (@BarackObama) January 6, 2022