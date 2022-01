Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há empresas que, pouco antes de a nova lei sobre as despesas em teletrabalho entrar em vigor, pediram aos colaboradores que assinassem adendas aos contratos que as isentavam de pagar os custos inerentes ao trabalho à distância. Segundo os advogados ouvidos pelo Observador, com a entrada em vigor da nova legislação, em janeiro, que coloca nas empresas a responsabilidade de pagar o acréscimo de despesas, essas adendas perdem a validade.

O tema veio primeiro a público na terça-feira através da coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, após um encontro com trabalhadores de diversas áreas. E no debate da comissão permanente da Assembleia da República, esta quinta-feira, o deputado bloquista José Soeiro voltou ao tema, pedindo à ministra do Trabalho esclarecimentos sobre os casos de empresas que, nas últimas semanas de dezembro, “forçaram trabalhadores a assinar adendas aos seus contratos, dizendo que se dispensavam de receber pagamento pelo acréscimo de despesas no teletrabalho”. Soeiro colocava nomes em cima da mesa: a Teleperfomance, a Sitel, ManPower e “a banca”. Ana Mendes Godinho não respondeu.

A nova lei, que entrou em vigor a 1 de janeiro, determina que os trabalhadores têm de ser “integralmente” compensados pelas “despesas adicionais que, comprovadamente“, suportem como “direta consequência da aquisição ou uso dos equipamentos e sistemas informáticos ou telemáticos necessários à realização do trabalho”, incluindo os acréscimos de custos de “energia e da rede instalada no local de trabalho em condições de velocidade compatível com as necessidades de comunicação de serviço, assim como os custos de manutenção dos mesmos equipamentos e sistemas”.

Contactado pelo Observador, José Abrantes, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores de Call Centers, diz ter conhecimento que, em novembro e dezembro, já depois de aprovada a nova legislação (foi aprovada no início de novembro), mas antes de entrar em vigor, várias empresas do setor “aproveitaram para fazer adendas em massa”, o que considera foi feito “de má fé”.

José Soeiro, do Bloco de Esquerda, acredita que “as empresas fizeram isso para comprometer os trabalhadores a autorenunciarem aos direitos que a lei lhes confere”. “E ainda que sejam nulas, o que nos vem chegando é que as empresas estão a dizer: ‘mas vocês assinaram uma adenda em que dizem que isto fica por vossa conta’. Apesar de a adenda ser nula é uma estratégia que algumas empresas utilizaram”, indica ao Observador.

Questionadas pelo Observador sobre se propuseram aos trabalhadores adendas, antes da nova lei entrar em vigor, que as dispensaria de pagar despesas em teletrabalho, das empresas mencionadas pelo Bloco (Catarina Martins também referiu a Randstad) apenas a Teleperformance e a Sitel responderam.

A Teleperformance começou por rejeitar que tivesse enviado as adendas. “A Teleperformance Portugal está a trabalhar em conjunto com as autoridades de forma a cumprir as regras da lei do teletrabalho, que entrou em vigor no início do ano, não tendo enviado qualquer adenda ao contrato de trabalho dos seus colaboradores”, começou por afirmar fonte oficial. A empresa garante que “aposta na implementação de medidas e programas dedicados aos seus colaboradores” e frisa que recebeu a certificação “Great Place to Work”.

Porém, o Observador teve acesso a uma adenda proposta pela empresa com uma data que coincide com a aprovação, no Parlamento, das novas normas, que já estavam a ser discutidas há meses na Assembleia da República. Nessa adenda, definia-se que as despesas inerentes ao consumo e à utilização dos instrumentos de trabalho ficariam a cargo do trabalhador. Confrontada, depois, com o caso, a mesma fonte respondeu que a Teleperformance Portugal se apercebeu que “emitiu, por erro administrativo, quatro adendas em cerca de 300 contratos de trabalho que tiveram início no dia 1 de janeiro de 2022” e garante que, “por se tratar de um erro administrativo, esta adenda fica sem efeito, estando a empresa a contactar os respetivos colaboradores a dar nota do lapso”.

Já a Sitel “não confirma” a acusação. “A Sitel nunca solicitou aos seus colaboradores a assinatura de qualquer adenda para o não pagamento de despesas de teletrabalho. Inclusive, desde abril de 2020, no âmbito do contrato celebrado para o desempenho das funções em teletrabalho, a Sitel paga aos seus colaboradores um apoio às despesas decorrentes deste regime. Como demonstrado pela data referida anteriormente, esta prática é anterior à entrada em vigor da legislação indicada. A Sitel irá sempre cumprir escrupulosamente com todos os encargos decorrentes da legislação”, referiu fonte oficial.

Adendas não são válidas, dizem especialistas em direito laboral

O Observador ouviu também um relato no BNP Paribas de um trabalhador — que pediu anonimato — chamado, nas últimas semanas de dezembro, a assinar uma adenda onde era referido que as despesas ficam a cargo do colaborador. Neste caso, a empresa paga um subsídio de 1,5 euros por dia para despesas com o teletrabalho e um apoio de 200 euros anuais para as despesas com material. Mas, segundo a lei, estaria obrigada a pagar o acréscimo de despesas dos trabalhadores com energia e internet, o que pode dar mais do que os tais 1,5 euros por dia.

Questionado pelo Observador, o BNP Paribas não responde diretamente sobre as adendas e clarifica entender que, “de acordo com as alterações efetuadas ao Código do Trabalho, os custos de energia e rede são sempre suportadas pelo trabalhador, sendo o empregador responsável por compensar o acréscimo de despesas que o trabalhador comprove ter suportado em razão do regime de teletrabalho”.

O BNP Paribas acrescenta que “confirma que ofereceu a todos os trabalhadores cujas funções são compatíveis com teletrabalho a possibilidade de aderir a um acordo escrito, em cumprimento do Código do Trabalho, formalizando o setup de trabalho remoto que tem vindo a desenvolver nos últimos dois anos, denominado Smart Working”. E também indica que atribui 200 euros aos trabalhadores permanentes para a compra de equipamentos, sendo que aos que ainda não estivessem equipados para o efeito “estão a ser fornecidos os meios necessários (ex. monitor, teclado, rato), através de entrega ao domicílio”.

Desde o início deste ano, confirma que “atribuiu aos trabalhadores em teletrabalho um subsídio diário que visa compensar os custos inerentes ao trabalho remoto, independentemente da prova da existência de acréscimo de despesas decorrentes do referido regime”.

Ao Observador, especialistas em direito laboral dizem que as adendas como as relatadas perdem valor — pelo menos na parte das despesas — a partir do momento em que as novas regras entraram em vigor. Pedro da Quitéria Faria, da Antas da Cunha Ecija & Associados, diz que a nova lei “não previu nenhuma norma de aplicação da lei no tempo” pelo que alterou toda a secção relativa ao teletrabalho no Código do Trabalho. Por isso, “um acordo, que continua a ser a base do regime, não pode conflituar diametralmente com normas imperativas do Código do Trabalho, como a norma que diz expressamente que ‘são integralmente compensadas pelo empregador todas as despesas adicionais (…)'”.

A adenda só poderia sobrepor-se à lei se a lei fosse menos favorável — chama-se a este princípio o do “tratamento mais favorável”. Como isso não acontece, a adenda perde validade no ponto das despesas.

O advogado vai mais longe: “Mantendo-se válidas as adendas celebradas em finais de 2021 onde se imputavam todas as despesas ao trabalhador, sempre teríamos trabalhadores que assinaram a adenda a 31 de dezembro de 2021 a pagar todas as despesas a expensas suas e, em paralelo, e até na mesma empresa, trabalhadores que assinaram um acordo de teletrabalho a 3 de janeiro de 2022 em que já seria o empregador a pagar as despesas. Tal situação criaria um fosso e uma desigualdade de direitos entre trabalhadores que a própria lei não admite”.

Um trabalhador que tenha assinado a adenda pode abordar o empregador para que as despesas adicionais lhe sejam pagas. Pedro da Quitéria Faria defende que é preciso “transparência e boa-fé entre as partes”.

Luís Paulino, advogado da Kennedys, concorda que o regime mais favorável “será sempre o aplicável”, o que significa que os trabalhadores podem requerer o pagamento das despesas adicionais.

O especialista diz que, da experiência que tem tido, “grande parte das empresas multinacionais está a adotar um regime de compensação fixa para todos os trabalhadores”. Os colaboradores acabam por não ser incentivados a rever as suas despesas porque, “maioritariamente, a compensação é superior ao valor efetivamente despendido”.