Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já se sabe que a pandemia teve efeitos devastadores na aviação civil, mas o anuário de 2020 da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) ajuda a quantificar esse impacto: em 2020, o setor teve prejuízos de 1,5 mil milhões de euros — um “máximo histórico” — e viu o número de trabalhadores cair 9,2% (menos 2.214).

Em 2019, o ano tinha sido de lucro (72 milhões de euros) para as empresas do setor, mas a pandemia teve um impacto transversal aos vários segmentos, escreve o Negócios. “(…) o denominador comum da pandemia foi a obtenção de resultados líquidos negativos em todos os segmentos de atividade do setor no fim de 2020, totalizando um máximo histórico de 1,5 mil milhões de euros negativos”, refere a ANAC. Foi o segmento do transporte aéreo o que mais perdas registou (1,3 mil milhões, valor que compara com 257 milhões negativos em 2019).

O emprego caiu 9,2%, passando de 24.026 trabalhadores em 2019 para 21.812 em 2020. Já o volume de negócios agregados recuou 54,8%. “O ano de 2020 ficará para sempre associado ao pior exercício financeiro da indústria da aviação civil e à luta pela sobrevivência das empresas com condições de solidez económica e financeira menos robustas”, lê-se no documento. A ANAC explica ainda que, em 2020, em Portugal, os 18,5 milhões de passageiros significam quebras de 69,5 pontos percentuais face a 2019. Mas, apesar destes números, foram investidos 493 milhões de euros pelas empresas, mais 27% em relação a 2019.