A coordenadora do BE defendeu, sexta-feira, a necessidade de reestruturar o Serviço Nacional de Saúde (SNS), tornando-o mais centrado na prevenção das doenças e nos utentes, em articulação com a Segurança Social.

“É preciso uma reestruturação do SNS, que se centre no utente, que faça a prevenção da doença e que seja capaz de responder ao Portugal do século XXI”, sublinhou Catarina Martins.

Esse Portugal do século XXI foi descrito como um “país envelhecido e com doença crónica, mas a líder do Bloco de Esquerda considerou que nesse cenário “é possível toda a gente viver melhor se houver a coragem de fazer as mudanças necessárias no SNS”.

Catarina Martins falava aos jornalistas à saída de uma reunião a propósito das eleições legislativas de 30 de janeiro a com a direção da Associação Portuguesa dos Diabéticos de Portugal (APDP), a quem entregou o programa eleitoral do partido e em quem se diz inspirar.

“A APDP tem um papel extraordinário na sociedade portuguesa. Faz um enorme trabalho centrado no doente, dando a resposta que é precisa (…) e que articula saúde com Segurança Social”, elogiou.

Sublinhando que há muito a aprender com o trabalho daquela associação, Catarina Martins diz que também o SNS se deve mover nesse caminho.

“É com exemplos como este que se inspira o programa do BE, para um SNS mais centrado no utente e com menos burocracia, em que os profissionais se sintam mais valorizados e que possa responder aos desafios do nosso tempo”, descreveu.

Quanto à articulação com a Segurança Social, a coordenadora do BE explicou que o objetivo é uma espécie de serviço nacional de cuidados que assegure “respostas dignas a todas as pessoas nas várias fases da sua vida”.