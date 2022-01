Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O cientista de naturalidade chinesa acusado em 2019 de roubar as informações secretas de um software desenvolvido pela Monsanto, onde trabalhou até 2017, declarou-se culpado no tribunal em Missouri, estado-sede da multinacional de agricultura e biotecnologia da Bayer.

A informação foi confirmado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em comunicado de imprensa.

Xiang Haitao, de 44 anos, assumiu em tribunal que cometeu conspiração para espionagem económica a favor da China ao ter transferido as informações secretas relativas ao programa para potenciar o rendimento de plantações para um cartão de memória, tentando depois levá-lo consigo para o país de origem.

De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Xiang Haitao candidatou-se ao programa “Plano de Talentos” — uma alegada fachada da China para obter dados científicos e tecnológicos americanos — e, um ano depois de ter sido selecionado, despediu-se e comprou um bilhete só de ida para lá.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O cientista, ainda com 42 anos, estava no aeroporto quando as autoridades federais realizaram uma rusga aos bens que transportava consigo. Xiang Haitao seguiu viagem e começou então a trabalhar para o Instituto de Ciências do Solo da Academia Chinesa da Ciência.

A investigação americana confirmou depois que estava na posse de uma cópia do algoritmo utilizado pelo software. Em reação ao caso na época, o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês afirmou que tudo não passava de um estratagema para adensar as acusações de que a China rouba tecnologia aos americanos. Xiang Haitao foi detido quando tentava reentrar nos Estados Unidos.

Agora que se declarou culpado, Xiang Haitao aguarda pelo dia 7 de abril para conhecer a sentença. O cientista arrisca uma pena máxima de 15 anos e uma multa que pode chegar aos cinco milhões de dólares (4,4 milhões de euros).