Em entrevista ao Observador, e questionado sobre algumas posições públicas de André Arroja, o economista que esteve a construir a base económica do programa do Chega e que descreve como “um dos economistas mais reputados que existem”, André Ventura garante que o Chega “não tem” a mesma posição de Arroja sobre várias matérias, como a defesa da privatização sobre a polícia ou os tribunais. “Se eu achasse boa ideia, tinha proposto. As declarações de uma pessoa não vinculam o partido todo”. Ventura irrita-se mesmo e diz que está ser questionado sobre isto é “a prova” de que é vítima de uma “perseguição enorme”. “Querem arranjar confusão mas não vão conseguir porque estamos muito firmes nisto: Deus, pátria, família e trabalho”, repete, recorrendo ao lema associado a Salazar que adaptou e usou no último congresso.

O líder do Chega é depois questionado sobre a ideia de propor uma reforma mínima, que só detalhará a 6 de fevereiro (já depois das eleições), data em que planeia apresentar a proposta em concreto. Com um corte nas gorduras do Estado, garante, em 26 entidades a 30 entidades “que não servem objetivamente para nada”, uma fiscalização à chamada “subsidiodependência” e uma média de crescimento de 3% ao ano, será possível assegurar estes valores aos reformados, diz. “Estas propostas chegariam para 6 mil milhões ou até mais”, defende. “Damos muito mais a quem nunca trabalhou ou não quer trabalhar e nada a alguns que quando trabalhavam o sistema contributivo não era como hoje”.

O impacto macroeconómico da medida seria “muito significativo” e teria impacto “noutros investimentos”, assume, “para ser sério”. “Esta é provavelmente a reforma mais estrutural que o Chega quer fazer”.

André Ventura está a ser entrevistado em direto no programa Sob Escuta, da Rádio Observador, no âmbito das entrevistas pré-eleições legislativas, marcadas para 30 de janeiro, e um dia depois de ter debatido com António Costa na RTP.