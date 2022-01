Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É canadiana e concebida pela Damon Motors a moto que causou alguma surpresa no Consumer Electronics Show (CES) deste ano, em Las Vegas. Aproveitando a agitação anual em torno do CES, o maior salão do mundo de material electrónico, o construtor deslocou à capital do jogo a HyperFighter Colossus, que se propõe comercializar por 35.000 dólares, cerca de 30.800€.

Este é já o segundo modelo da Damon, sendo que os canadianos ainda não entregaram nenhum a clientes finais. O primeiro foi uma HyperSport de 40.000 dólares, revelada originalmente em 2019 enquanto protótipo, estatuto de que ainda não conseguiu evoluir.

A Colossus assentará no mesmo quadro e, mais do que isso, utilizará o mesmo pack de baterias e motor, até como forma de aproveitar todo o trabalho de desenvolvimento já realizado. Seguindo este raciocínio, a Damon pretende igualmente conceber mais duas motos, nesta gama HyperFighter, de forma a alargar a gama do construtor.

As pré-encomendas para a Colossus estão abertas – exigindo um depósito reembolsável de 250 dólares –, com o fabricante a conseguir fazer salivar muitos amantes das duas rodas com os 274 km/h de velocidade máxima. Paralelamente, os canadianos asseguram ainda que a bateria estrutural de 20 kWh será capaz de garantir a possibilidade de circular 235 km entre recargas.

O motor fornece 150 kW, aproximadamente 204 cv, em linha com a potência das melhores motos desportivos a gasolina do mercado. O maior peso explica os 274 km/h, em vez de um valor mais próximo das três centenas, como as suas rivais mais velozes com motor de combustão. A Colossus anuncia ainda 0-96 km/h em 3 segundos.

O principal óbice à compra pela maioria dos potenciais clientes continuará a ser o preço, pois 35.000 dólares (cerca de 30.800€) é um valor bastante superior ao exigido pelas concorrentes a combustão. Só a chegada dos grandes fabricantes de veículos de duas rodas, como a Honda e Yamaha, poderá ajudar as motos eléctricas a conseguir uma quase paridade em matéria de preços, sobretudo por uma questão de volume de produção.