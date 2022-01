Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Consumer Electronics Show (CES), o maior salão do mundo dedicado à tecnologia, foi escolhido pela BMW para mostrar o iX Flow. Revestido por aquilo que é conhecido como e-Ink, este SUV eléctrico está coberto por uma película composta por milhões de pequenas cápsulas de “e-tinta”, com uma espessura similar à de um cabelo humano. Cada uma das cápsulas está cheia de pigmentos brancos, com carga eléctrica negativa, bem como de pigmentos pretos, com carga positiva.

Mal o condutor pressiona o botão, todas as cápsulas ficam com os pigmentos brancos à superfície, para assim que se volta a tocar no mesmo comando, serem os pigmentos pretos a cobrir a superfície. E é isto que torna o iX branco ou preto, numa questão de décimos de segundo.

Para o registo automóvel, que especifica a cor, esta tecnologia ameaça ser uma dor de cabeça, tão útil aos proprietários “normais” dos veículos, como aos ladrões e assaltantes. Obviamente, a BMW envolveu-se neste projecto não para ajudar criminosos a fugir à polícia, mas sim para oferecer uma alternativa ao proprietário, que assim pode possuir dois veículos diferentes num só, com a vantagem de o tornar branco quando se pretende que o sol e a temperatura não invadam o SUV, para depois regressar ao preto se essas condições mudarem, facilitando o controlo da temperatura interior sem recorrer à refrigeração. Sendo que a cor negra ajuda a aquecer o habitáculo quando um nevão cobre tudo e a pouca luz disponível ainda pode ajudar a aumentar a temperatura a bordo.

Milhões de cápsulas presentes no revestimento da carroçaria permitem que um carro branco passe a preto por indução de uma corrente 10 fotos

Esta capacidade de mudar de cor, submetendo o revestimento da carroçaria a uma corrente eléctrica, não necessita de uma grande quantidade de energia, garante a BMW, que assegura ainda que desconhece, de momento, se a tecnologia chegará a ser proposta ao público. Mas diz acreditar que, por 15 dólares por mês, não faltariam clientes para pintar o seu BMW com “e-tinta”.