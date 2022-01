Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As Filipinas vão determinar a prisão de pessoas não vacinadas contra a Covid-19 que violem as regras de confinamento, numa estratégia para conter o aumento “galopante” de infeções por coronavírus causado pela variante Ómicron, noticia o The Guardian.

Rodrigo Duterte, presidente filipino, deu ordens às autoridades locais para identificarem as pessoas não vacinadas que estejam na rua apesar da ordem de confinamento em Manila e algumas outras províncias à conta da subida do número de casos.

Numa primeira fase, as pessoas devem apenas ser advertidas e aconselhadas a resguardarem-se em casa. Se resistirem ou voltarem a furar o confinamento, são detidas e, oferecendo resistência, os oficiais “têm poder de prender as pessoas”, anunciou Rodrigo Duterte.

“Por ser uma emergência nacional, é minha posição que podemos conter”, considerou o presidente das Filipinas num vídeo publicado esta quinta-feira. O país atingiu os 17 mil casos esta quinta-feira, o triplo do número registado dois dias antes.