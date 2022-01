Um homem de 71 anos morreu esta sexta-feira depois de cair do terceiro andar do prédio em que vivia, na cidade de Vila Nova de Famalicão, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga.

Segundo a fonte, o alerta foi dado pelas 07h17, tendo a ocorrência sido registada na Avenida Marechal Humberto Delgado.

A vítima foi transportada para o hospital em manobras de reanimação, tendo acabado por não resistir aos ferimentos sofridos.

A PSP tomou conta da ocorrência e vai investigar as circunstâncias da queda.