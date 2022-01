Incidência sobe para quase 2.500 casos por 100 mil habitantes e obriga DGS a atualizar matriz de risco

Em termos regionais, maioria das mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (mais nove). Segue-se o Norte (com quatro) e o Centro, Alentejo, Algarve e Madeira com uma. Apenas os Açores não reportaram qualquer óbito.

Relativamente ao valor do rácio de transmissibilidade — R(t) —, este desceu nas últimas 24 horas, situando-se nos 1,32 quer no continente, quer nacionalmente. Na última quarta-feira, data do último levantamento, o valor estava nos 1,41. No que concerne a incidência, voltou a subir: encontra-se agora nos 2438,8 casos por 100 mil habitantes nacionalmente e nos 2444,5 no continente (na quarta-feira estava em 2104,7 em termos nacionais e a 2114,3 no território continental).