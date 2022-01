Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É mais um episódio do já há muito sensível tema da autonomia de Taiwan: o governo municipal de Pequim multou a cadeia de lojas de conveniência 7-Eleven por esta ter listado, no seu site, Taiwan como um país independente.

Segundo o The Guardian, a multa, já emitida em dezembro pelo governo municipal, corresponde a 50.000 yuans (cerca de sete mil euros, à taxa de câmbio atual) e diz respeito a “erros” como o “ato ilícito de designar a província de Taiwan como um país independente”. Em causa está também a apresentação de mapas no site que, segundo a China, mostram um desenho incorreto das fronteiras com Xinjiang e o Tibete. E o facto de a cadeia de lojas não ter usado o nome da China para algumas ilhas no mar da China Meridional, como as ilhas Senkaku. As ilhas, atualmente administradas pelos japoneses, são alvo de uma disputa entre o Japão e a China, que lhes dá o nome de Diaoyu.

A 7-Eleven tem uma forte presença na Ásia, sendo que as lojas de Pequim são detidas pela Seven-Eleven Japan, uma subsidiária da japonesa 7 & i Holdings, que confirma que recebeu a queixa e vai “fazer o melhor para evitar uma repetição” do episódio.

O governo chinês tem restringido os atos que possam ser vistos como uma forma de apoio público à independência da ilha de Taiwan, que é reconhecida internacionalmente como independente por apenas 15 países e que Pequim considera como sua, embora seja governada separadamente desde 1949.

Em maio, lembra o jornal britânico, o ator John Cena, pediu publicamente desculpa ao povo chinês depois de ser ter referido a Taiwan como um país durante a promoção do filme Velocidade Furiosa 9.

As relações têm estado muito tensas entre Taipé e Pequim, mas também entre Pequim e Washington. Há cerca de uma semana, numa entrevista à televisão estatal e à agência de notícias oficial Xinhua, Wang Yi, o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, acusou os EUA de encorajarem a independência de Taiwan. A China nunca exclui a hipótese de recorrer à força para estabelecer a sua soberania sobre o território.