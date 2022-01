Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É um panorama que traduz o aumento de casos verificado nas últimas duas semanas. Segundo a distribuição por concelho da incidência de contágios de Covid-19 por 100 mil habitantes, apenas 26 não estão na categoria de risco extremamente elevado. Todos os restantes municípios, em que habitam mais de 9,6 milhões de portugueses, estão no patamar de risco máximo.

Os dados esta sexta-feira divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) indicam, face ao levantamento da semana passada, um aumento substancial de concelhos no nível mais elevado de incidência, que passaram de 151 para 282.

O concelho de Ferreira do Zêzere é aquele que regista a maior incidência em Portugal com 4.665 casos por 100 mil habitantes. Segue-se Câmara de Lobos (4.429), Porto Santo (4.310), Lisboa (4.300) e Sintra (3.956).

Em sentido inverso, está Velas, nos Açores, que é o concelho com uma menor incidência — regista 118 casos por 100 mil habitantes. Seguem-se mais três municípios açorianos: Santa Cruz das Flores (231), Calheta (380) e Santa Cruz da Graciosa (407). No continente, o concelho com menor incidência é Ferreira do Alentejo (500).

No que diz respeito aos concelhos com uma incidência de infeções acima de 2.000 casos, o número passou de oito na semana passada para mais de 120 esta semana.

Dos 26 concelhos que não estão em risco extremamente elevado, apenas Velas está em risco baixo, sendo o único do país que apresenta uma incidência entre os 60 e os 119,9 casos. No parâmetro seguinte, entre os 120 e os 239,9 casos, está Santa Cruz das Flores (231). Já no patamar elevado, entre os 240 e 479,9 casos, encontram-se Calheta (380) — nos Açores –, Santa Cruz da Graciosa (407).

Considerados de risco muito elevado, entre os 480 e os 959,9, situam-se os 22 restantes. Nos Açores, estão cinco: Corvo (638), Madalena (714), Lajes do Pico (715), Lajes das Flores (821) e São Roque do Pico (915). Os restantes encontram-se no continente: Ferreira do Alentejo (500), Vidigueira (530), Oleiros (739), Pinhel (771), Barrancos (801), Trancoso (809), Alvito (810), Viana do Alentejo (822), Vila Flor (832), Aljezur (857), Monchique (864), Góis (875), Figueiró dos Vinhos (881), Mourão (904), Aguiar da Beira (906) e Odemira (958).