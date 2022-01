Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Só seis das 95.797 crianças (0,006%) entre os cinco e os 11 anos vacinadas contra a Covid-19 notificaram a Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) de reações adversas aparentemente associadas à vacinação até ao dia 31 de dezembro, noticiou esta sexta-feira o Jornal de Notícias.

Quatro destes casos foram considerados graves, incluindo um quadro de miocardite numa criança de 10 anos que já está recuperada. Há ainda registos de “arrepios, dor no local de vacinação, mal-estar geral, pirexia [estado febril] e petéquias [pontos vermelhos na pele”, disse o Infarmed ao JN.

Mas ainda não há certeza sobre se a miocardite foi mesmo provocada pela vacina, uma vez que sendo esta uma inflamação do músculo do coração causada habitualmente por infeções virais, isso “dificulta o estabelecimento de uma relação causal com a vacina”, explicou a autoridade de saúde ao jornal.

O fim de semana de 18 e 19 de dezembro marcou o arranque do processo de vacinação com a Pfizer/BioNTech na faixa etária dos cinco aos 11 anos, que recomeçou esta quints-feira até dia 9 para as primeiras doses. A dose administrada é três vezes mais pequena que a aplicada a partir dos 12 anos.