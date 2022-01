Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É mais uma polémica de Brigitte Bardot, a famosa atriz dos anos 50. Esta quinta-feira disse que não quer ser vacinada contra a Covid-19 por ser “alérgica a todos os produtos químicos”. Não é a primeira vez que recusa uma vacina, admitiu em entrevista à revista Gala.

Quando viajou para África não tomou a vacina contra a febre amarela, apesar de esta ser obrigatória para entrar em alguns países do continente. Como conseguiu? O médico passou um atestado falso. “Fui e voltei em boa forma”, vincou.

A protagonista de “E Deus… Criou a Mulher” tem 87 anos, mas ressalva que a sua aparência não demonstra tal idade: “Estou sempre impecável”. E reforçou: “Tenho artrose, ando de muletas, mas se puseres um rumba, um cha-cha-cha, ou os Gipsy Kings ou algo do flamenco, eu juro, tenho vontade de me mexer”.

Já em fevereiro de 2021, considerou a pandemia uma “coisa boa”, já que funcionava como “uma espécie de autorregulação de uma superpopulação que não podemos controlar”, em entrevista à revista italiana Oggi.

Mas não só as declarações de Bardot sobre o coronavírus que acendem o debate público. Em novembro do ano passado, foi condenada a pagar uma multa de 20 mil euros por ter proferido insultos racistas contra os habitantes da ilha da Reunião, um território ultramarino francês no oceano Índico. “É a ilha do diabo” com uma “população degenerada”, que preserva os seus “genes selvagens” e que pratica “tradições bárbaras ancestrais”, descreveu numa carta enviada ao delegado do governo local em 2019.

Já em janeiro de 2018, a ex-atriz disse que a maior parte das denúncias de abuso sexual no cinema são “casos hipócritas” e afirmou que muitas intérpretes “aquecem os produtores para obter um papel”.