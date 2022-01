Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Concerto de Ano Novo

Avenida da Boavista, 604 (Porto). Tel.: 22 012 0220. Sexta-feira, às 21h, e sábado, às 18h. Bilhetes: 22€

Para começar o ano com música clássica: a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, composta por mais de 90 instrumentistas, preparou dois concertos memoráveis que pretendem dar as boas vindas ao novo ano na Sala Suggia. O maestro austríaco Leopold Hager regressa ao Porto com um reportório repleto de êxitos da música que agitava os salões europeus do século XIX, entre valsas, galopes, polcas e aberturas de óperas. Além de obras de Johann Strauss II, omnipresentes num programa desenhado à imagem dos históricos Concertos de Ano Novo da Filarmónica de Viena, podemos ainda ouvir um conjunto de peças apelativas imaginadas por compositores que brilharam em torno da mesma época: desde Joseph Lanner, um nome central das danças de salão vienenses, ao francês Émile Waldteufel, com uma famosa valsa inspirada nos movimentos ágeis dos patinadores invernais que se divertiam no Bosque de Bolonha.

“O Balcão”

Praça Batalha, Teatro Nacional São João (Porto). Tel.: 22 340 1900. Sessões de quarta a sábado, às 19h, e domingo, às 16h. Bilhetes: dos 7,50€ aos 16€

Para ver um bordel em cima do palco: o Teatro Nacional São João arranca o ano com uma peça do controverso escritor, dramaturgo, poeta e ativista francês, Jean Genet, encenada por Nuno Cardoso, que faz do bordel de luxo um arquétipo do mundo e do teatro. Em plena revolução, os clientes encontram nesta casa de ilusões um refúgio “onde todas as liberdades são possíveis”, fingindo ser figuras sociais importantes, como chefes de igrejas, da justiça ou do exército. Neste jogo de espelhos, é ténue a linha que separa o fingido e o autêntico, o dentro e o fora do bordel ou da cena. “O Balcão” crítica ainda normas sociais e literárias numa mensagem atual aos nossos dias e debate sobre a morte e o sexo, os vícios do sistema ou a máscara que todos usamos todos os dias.

À Lasca

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Amoreiras Shopping Center, piso 2 (Lisboa). Tel.: 21 381 0200. Segunda a domingo, das 10h às 23h

Para os amantes das mil e uma formas de fazer bacalhau: o mais recente projeto do chef João Bandeira chegou ao Amoreiras e tem no bacalhau a estrela principal da carta. Nesta espécie de “tasca contemporânea” os pratos tradicionais portugueses seguem as receitas originais, mas também valorizam as novas tendências e técnicas gastronómicas. Seja ao balcão, com um serviço mais rápido, ou na sala, para uma refeição sossegada e discreta, prove as clássicas pataniscas de bacalhau com arroz de tomate, o cremoso bacalhau à Brás com azeitonas, o bacalhau com broa ou os filetes de bacalhau com puré de mandioca, bacon e salada. A decoração do espaço balança entre o mobiliário em madeira, os azulejos azuis e brancos e os espelhos nas paredes, já o nome diz tudo: bacalhau que lasca em cada garfada.

“Conversas de Miguel”

Rua D. Manuel II, Super Bock Arena (Porto). Sexta-feira, às 21h30, e sábado, às 22h. Bilhetes: dos 12,50€ aos 25€

Para rir com vontade e em dose dupla: há mais de um ano que os humoristas Pedro Teixeira da Mota e Carlos Coutinho Vilhena estrearam “Conversas de Miguel”, um podcast onde dois amigos discutem temas aparentemente aleatórios do dia a dia. Agora chegou a vez de transportar o conceito para um formato ao vivo, num espetáculo que contará com stand-up, insultos, desafios, danças de salão, muita análise sobres temas e algumas surpresas por desvendar. “Conversas de Miguel” terá duas datas de apresentação no Porto e ainda este mês chegará ao palco do Campo Pequeno, em Lisboa.

Planos detox no Therapist

Rua José D’Esaduy, 11 C (Alvalade) ou Rua Rodrigues de Faria, 103, Edifício H, loja 6 (Lx Factory). Reservas: 21 362 0268. Preços: dos 35€ aos 135€

Para fazer um reset ao corpo e à mente: fundado em 2017 por Joana Teixeira, o Therapist é um restaurante natural, uma clínica de nutrição funcional, um espaço para workshops e conversas e uma mercearia física e online. Para começar 2022 com mais saúde, energia e bem-estar, o espaço desenhou um plano para desintoxicar não só o corpo, mas também a mente e que inclui três dias refeições detox, líquidas ou sólidas, com ingredientes naturais e da época como abóbora, arroz integral biológico, tofu biológico, cogumelos shitake, dióspiros, gengibre, laranja, quinoa ou spirulina. Além das refeições embaladas em o programa reset tem também um eBook com conteúdos exclusivos como uma playlist para relaxar, aulas de yoga, rituais de relaxamento, dicas sobre kombucha e uma massagem facial.

“O Silêncio e o Medo”

Teatro Nacional D. Maria II (Lisboa). Reservas: 800 213 250. Sexta-feira e sábado, às 19h, na sala Garrett. Bilhetes: dos 9€ aos 16€

Para conhecer melhor o legado de Nina Simone: a nova criação do ator e encenador francês David Geselson, que regressa ao Teatro D. Maria II depois de em 2019 ter apresentado “Doreen”, parte da vida da cantora e pianista Nina Simone, desaparecida desde abril de 2003. Com uma equipa composta por artistas afro-americanos e franceses, a ficção é inspirada numa narrativa cheia de drama e solidão, onde a cantora é a herdeira de uma parte da história dos Estados Unidos da América, carregando consigo quatro séculos de história colonial. A peça baseia-se em diferentes visões daqueles que acompanharam Nina Simone durante a sua vida e conhecem os seus fantasmas, o seu olhar, as suas lutas e as suas cicatrizes.

Vinha Boutique Hotel

Rua Canos (Vila Nova de Gaia). Tel.: 22 115 4120. Circuito spa de 90 minutos e tratamentos detox de 60 minutos: 89€/pessoa

Para fazer uma pausa e relaxar: abriu no último verão e já se tornou num dos hotéis de cinco estrelas mais cobiçados na região norte. Com 38 quartos situados em frente ao rio Douro, esta antiga quinta do século XVI foi reabilitada, dá nas vistas e este mês tem uma campanha especial no spa, o primeiro em Portugal da marca francesa Sisley. O programa começa com um peeling corporal, que ajuda na eliminação de células queratinizadas, segue-se uma massagem revigorante com lama à base de laminaria — uma alga castanha com cálcio, iodo e magnésio — óleos essenciais de hortelã-pimenta, laranja e tangerina, para ajudar na retenção de líquidos e imperfeições da celulite. No final, experimente o circuito de spa completa com direito a duches com diferentes sensações térmicas, sauna, banho turco, fonte de gelo e piscina interior.

Fragâncias Castelbel no El Corte Inglés

Avenida da República, 1435, piso 0 (Vila Nova de Gaia) e Avenida António Augusto de Aguiar, 31, piso -2 (Lisboa)

Para testar o olfato: se não está infetado com a Covid-19, talvez o olfato apurado lhe permita experimentar as mil e uma fragrâncias da Castelbel nos dois novos espaços da marca portuguesa no El Corte Inglés, tanto em Lisboa como em Vila Nova de Gaia. Difusores para a casa, sabonetes embrulhados em embalagens coloridas e exclusivas, cremes de mãos, champôs e amaciadores sólidos, esfoliantes, manteigas corporais, perfumes, produtos para barbear, velas aromáticas ou kits de viagem são apenas alguns exemplos do que poderá encontrar nestas prateleiras, carregadas de coleções temáticas e aromas como flor de algodão, jasmim, citrinos, gengibre, camomila, lavanda ou amêndoa. Nos novos corners Castelbel pode ainda encher as suas garrafas de alumínio (difusores) de perfume ou personalizar sabonetes com frases ou números.

Chá das Rainhas do Tivoli Palácio de Seteais

Rua Barbosa du Bocage, 8 (Sintra). Tel.: 22 923 3200. Todos os dias, às 17h. Preços: dos 18€ aos 34€ por pessoa

Para brindar a 2022 com uma chávena de chá: CíntiaKoerper é a nova chef pasteleira do Tivoli Palácio de Seteais e criou sugestões gulosas para acompanhar três infusões aromáticas, inspiradas e batizadas com nomes de três monarcas portuguesas: D. Maria I, D. Catarina de Bragança e D. Carlota Joaquina. A ideia é que o ritual do chá das cinco se faça com uma oferta gastronómica original e exclusiva, juntando a tradição e muito açúcar. Os três menus variam na oferta, um inclui mesmo uma flute de champagne, e no que toca a doçaria contam com scones, preparados com uvas passas embebidas em rum, servidos com manteiga, compota caseira e crème fraîche, sandwiches, pastéis de natal, queijadas e travesseiros de Sintra, mas também tarteletes de maçã reineta, madeleines de baunilha ou financier de amêndoa. Já sabe, às 17h em ponto o ponto de encontro para o chá é neste palácio romântico do século XVIII.

Brunch no novo Área 55

Praça D. Afonso V, 55H (Porto). Tel.: 22 241 1343.Segunda a sexta, das 8h às 20h; sábado e domingo, das 9h às 20h

Para despertar com bom humor: o Área 55 acabou de abrir portas na zona de Cristo Rei, no Porto, rege-se pelas leis do verdadeiro brunch, mas na carta não faltam opções criativas, arrojadas e cheias de sabor. Há tapiocas, taças de fruta com iogurte, granola e açaí, saladas compostas e panquecas com doce de ovos e frutos secos, manteiga de amendoim e nutella, mas também versões salgadas com bacon, abacate e ovo mexido. E por falar em ovos, experimente os benedict tabafeira, servidos com uma base de english muffin, esparregado, alheira, molho holândes, omelete de claras e salada temperada com um vinagrete de amendoim, ou os benedict picanha, colocados sobre fatias de picanha e regados com molho béarnaise e cebolinho. Se procura pratos mais robustos para almoçar ou jantar, deixe-se ficar e escolha entre a bowl de frango, com batata frita, pão pita, pepino doce laminado e maionese de limão, ou a bowl de moqueca de camarão com caju, pimentos vermelhos, coco, banana frita, arroz, malagueta e coentros. O espaço é pincelado de roxo e atente na decoração inspirada no universo espacial, onde salta à vista uma instalação artística com a figura de Charlie Chaplin vestido de astronauta.