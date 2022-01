Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

E, de repente, as redes sociais encheram-se de montagens de Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi com camisolas do Newcastle. O mais do que improvável cenário foi sendo sugerido ao longo de todo o ano passado devido à iminente aquisição do clube inglês por parte do fundo soberano da Arábia Saudita, algo que só se concretizou em outubro. Agora, em pleno mercado de janeiro, foi dado o primeiro passo dessa era milionária: Kieran Trippier é a primeira contratação do novo Newcastle.

A transferência do lateral direito do Atl. Madrid para os magpies ficou confirmada esta quinta-feira. O internacional inglês custou 12 milhões de euros ao clube inglês, valor onde poderão ser acrescentadas as habituais cláusulas por objetivos, e assinou por dois anos e meio. Aos 31 anos, Trippier regressa à Premier League depois de ter saído do Tottenham em 2019 — e numa altura em que ainda tinha 18 meses por cumprir nos espanhóis — e leva na bagagem a liga espanhola que conquistou com os colchoneros na época passada.

Introducing the first signing of our new era… ???????????????????????????? ⚫️⚪️ pic.twitter.com/ePn49XQia2 — Newcastle United FC (@NUFC) January 7, 2022

“Estou maravilhado por poder juntar-me a este clube fantástico. Gostei muito do meu tempo em Madrid mas, quando soube do interesse do Newcastle e tendo trabalhado com o Eddie Howe anteriormente, soube que era aqui que queria estar. Tenho noção de que temos muito trabalho pela frente mas conheço bem a exigência da Premier League e sei que este é um clube incrível com jogadores muito talentosos. Mal posso esperar por começar e estou entusiasmado por jogar em St. James’ Park enquanto jogador do Newcastle”, disse o defesa, que se reencontra com o treinador inglês que em 2012 o levou para o Burnley a título definitivo quando Trippier ainda pertencia aos quadros do Manchester City e estava escondido no circo dos empréstimos consecutivos.

Para Howe, que substituiu Steve Bruce em novembro e foi a primeira grande mudança já orquestrada pela nova cúpula do Newcastle, a contratação do lateral não obrigou a grande ponderação. “Admiro-o há muito tempo. Quando surgiu a oportunidade de ficar com ele, não hesitámos. Trabalhámos muito no planeamento da janela de transferências de janeiro ainda antes de o começar e isso ficou claro na forma rápida como conseguimos completar esta contratação”, explicou o técnico.

I’m so happy to be joining Newcastle. Everyone knows the fans are unbelievably passionate and I will give my absolute all for them. I can’t wait to get to work ???????? Thank you to everyone at @nufc & the fans for the very warm welcome I have received so far ???????? pic.twitter.com/6d0raRrpnv — Kieran Trippier (@trippier2) January 7, 2022

Atualmente, o Newcastle está na penúltima posição da Premier League, em zona de despromoção e com apenas mais um ponto do que o Norwich, com uma única vitória para o Campeonato desde o início da temporada. Trippier, que passou quatro anos no Tottenham antes de se mudar para o Atl. Madrid a troco de 20 milhões e disputou com os spurs a final da Liga dos Campeões de 2019, é o primeiro xeque-mate dos magpies na complexa demanda pela manutenção na segunda metade da época.