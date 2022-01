Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nas últimas 24 horas foram registados 35.643 novos casos de Covid-19 em Portugal e 20 mortes associadas à doença. Boletim da DGS dá conta da mais 35 internamentos em unidades hospitalares, quando comparado com o dia anterior. Mas há menos oito doentes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Estes números devem ser lidos em função do que acontecia há um ano. A 8 de janeiro de 2021, foram registados 10.176 novos casos de Covid-19, cerca de três vezes menos do que os que se registaram nas últimas 24 horas. Em contrapartida, há um ano havia 118 mortes associadas à Covid-19 a lamentar — um número que este sábado quase seis vezes inferior (20).

Há um ano, 3.451 pessoas estavam internadas nos hospitais (mais 118 do que no dia anterior) e havia 536 pessoas em Unidades de Cuidados Intensivos, mais 22 do que no dia anterior. Números incomparavelmente superiores aos atuais.

No país existem agora 1.388 doentes hospitalizados, mais 35 do que esta sexta-feira, sendo que 153 estão em unidade de cuidados intensivos (menos 8 face ao dia anterior).

Contas feitas, apesar de o país ter este sábado mais do triplo de casos de Covid-19, tem menos de metade do número de internados e quase 1/4 dos doentes em cuidados intensivos.

Segundo dia com mais recuperações

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 4.082 casos ativos de Covid-19. O número de novos casos (35.642) é superior ao número de pessoas que recuperaram a doença (31.541 pessoas).

Dado positivo: é o segundo dia com mais recuperações, a seguir à ultima sexta-feira, dia em que o boletim dava conta de 31.917 recuperados.

Este é o quarto dia com mais casos de sempre (todos são de 2022) — o que é também reflexo da maior transmissibilidade da variante Ómicron. A média de casos dos últimos 7 dias é agora de 28.590 casos diários, quando em idêntico período do ano (de 3 a 9 de janeiro) passado a mesma média se ficava pelos 7.473,9 novos casos.

Dias com mais casos de sempre:

5 de janeiro de 2022 — 39.570

6 de janeiro de 2022 — 39.074

7 de janeiro de 2022 — 38.734

8 de janeiro de 2022 — 35643

Distribuição de novos casos e mortes por regiões do país

O boletim da DGS informa que dos 35 643 novos casos registados nas últimas 24 horas, Lisboa e Vale do Tejo é a região com o número mais elevado, 15 142, seguida de perto pela região Norte, com 12 481 novos infetados.

Com um registo de números muito inferior seguem-se as regiões do Centro (3819 novos casos), Madeira (1708), Algarve (1118), Alentejo (1085) e Açores (290).

Os 20 óbitos de hoje registaram-se em três regiões. A maioria ocorreu em Lisboa e Vale do Tejo (13 mortes), na região Norte houve cinco e no Algarve morreram duas pessoas.

Números desde o início da pandemia

Portugal já registou 1.613.427 casos de Covid-19 e 19.091 mortes associadas à doença, desde o início da pandemia.

Do número total de pessoas infetadas, 855.381 são mulheres, 756.377 são homens e, em relação aos restantes 1709 casos que não têm género especificado, o boletim da DGS explica que são casos que se encontram “sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática”.

Em relação aos óbitos, do total de pessoas que já morreram por infeção com Coronavírus, 9.050 são mulheres e 10.041 são homens. A grande maioria destas pessoas tinham mais de 80 anos de idade.