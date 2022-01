Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma arriba desabou na região de Capitólio, em Minas Gerais, no Brasil, provocando pelo menos seis mortos no início da tarde deste sábado. Há mais de 30 feridos e as autoridades acreditam que cerca de 20 pessoas estão desaparecidas.

As imagens que estão a ser divulgadas nas redes sociais mostram o momento da queda de parte da arriba no Lago de Furnas, que é uma atração turística da região. Segundo a CNN Brasil, pelo menos três embarcações foram atingidas, duas delas afundaram.

O Corpo de Bombeiros começou por confirmar a morte de cinco pessoas, mas horas depois foi confirmada a sexta vítima mortal. Ao todo, ficaram feridas mais de 30 pessoas, que estão a receber tratamento médico. Algumas já tiveram alta.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O episódio poderá ter sido provocado pelas fortes chuvas que se têm sentido na região, nos últimos dias. O tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, indicou, aliás, que há risco de novos desabamentos. “A água das chuvas penetra nas rochas, que têm menor resistência à ação da água e de vento”, explicou. Havia, pelo menos, 70 pessoas no local.

As autoridades locais, de acordo com a CNN Brasil, dizem que há, possivelmente, 20 desaparecidos. No local estão mergulhadores e o Batalhão de Operações Aéreas.

A região de Capitólio é uma atração turística, muito procurada pelos desfiladeiros naturais. As autoridades pedem que as pessoas se mantenham longe do local.

O governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, também já indicou noTwitter que foram as “fortes chuvas” a provocar o “desprendimento de um paredão de pedras”.