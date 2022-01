Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na península arábica, o que não falta são dunas e areia. Nas da Arábia Saudita disputa-se o Dakar, com veículos equipados com motores limitados pelo regulamento da FIA a 405 cv. Mas ali ao lado, no Dubai, os monstros devoradores de areia chegam a superar a fasquia dos 3000 cv e medem forças a subir uma duna de 300 metros de altura, com uma inclinação de 50º.

O Dakar é uma prova famosa à escala mundial, com muita competição ao longo das 12 etapas e alguma dose de aventura. Na edição de 2022, após a 5ª etapa, é Nasser Al-Attiyah quem lidera ao volante da Toyota GR DKR Hilux T1+, equipada com o 3.5 V6 biturbo, motor que monta de série o Land Cruiser e que aqui, respeitando as regras impostas pela FIA, fornece 405 cv, potência mais do que suficiente para voar através do deserto.

Mas se a pick-up da Toyota é uma máquina de competição infernal, então o que dizer dos veículos que tentam ser os mais rápidos na Liwa Hill Climb. Trata-se de uma prova anual tradicional do Dubai, que consiste em escalar a duna de Moreeb, um “montinho” de areia com 300 metros de altura e 1600 metros de largura.

Os veículos que se apresentam à partida são pick-ups e jipes, todos eles profundamente transformados para perder peso e ganhar potência. Os motores são soprados por qualquer mecanismo que seja capaz de colocar mais ar dentro de cada um dos cilindros, pois isso permite incrementar a potência. Há modelos que recorrem a enormes turbocompressores, enquanto outros optam por compressores volumétricos. Quem por vezes não aguenta são as transmissões. Mas o melhor é ver os vídeos: