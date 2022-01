Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O CDS propõe que, a partir do segundo filho (inclusive), as famílias desçam um escalão na tabela de IRS por cada filho adicional. A medida consta no programa eleitoral, apresentado este sábado, que também prevê a criação de um “complemento de pensão no inverno” para os mais idosos, que funcionaria como um apoio suplementar para aliviar a despesa com o aquecimento das casas.

O partido liderado por Francisco Rodrigues dos Santos assenta o programa eleitoral em 15 pontos que vão desde a natalidade, a saúde, o mundo rural, atividade económica, a educação, empresas ou corrupção.

No plano económico, insiste na privatização da TAP — uma medida com a qual Rui Rio disse concordar no debate com Rodrigues dos Santos. E quer fazer o mesmo para as empresas de transporte, lê-se ainda no programa. Os democratas-cristãos também piscam o olho às empresas. Comprometem-se a criar um instrumento de apoio às empresas que as compense pelo aumento dos custos energéticos.

O programa eleitoral também versa sobre a fiscalidade, propondo uma reforma do sistema fiscal “para o tornar muito mais simples e estável, eliminando a multiplicidade de regras especiais”. Entre as medidas estão a eliminação da derrama de IRC e a fixação de uma taxa única do imposto em 19%, reduzindo “progressivamente ao longo desta legislatura até aos 15%” (a taxa normal situa-se atualmente nos 21%). Também propõe isentar de IRC as empresas que reinvistam a totalidade do lucro e inscreve que o imposto sobre combustíveis não deve ultrapassar os 30% do preço final aos consumidores.

Além disso, defende a redução de escalões e taxas de IRS “para que trabalhar compense, estimular a poupança, e acabar com a escravatura fiscal”. Mas neste ponto não concretiza como operacionalizaria as medidas. Também entende que as empresas instaladas no interior devem beneficiar de um regime de bonificação no IRC.

CDS quer “verificar se as finalidades dos apoios sociais estão a ser cumpridas”

Para as famílias, sugere a duplicação do abono de família para 130 euros mensais no caso das famílias com rendimentos inferiores a 27.500 euros anuais, assim como o reforço da rede de creches e jardins de infância a partir dos seis meses.

Em cima da mesa coloca também a isenção da totalidade de impostos na compra da primeira habitação e a devolução aos jovens até aos 35 anos dos impostos sobre a renda suportado pelo proprietário do imóvel (de 28%). Também quer que seja possível deduzir na totalidade, em sede e IRS, o valor investido em contas Poupança Habitação.

O CDS dedicou ainda um capítulo ao “compromisso vida e dignidade”, onde se propõe a “verificar se as finalidades dos apoios sociais estão a ser cumpridas, para evitar situações de abuso ou dependência”. E “assegurar a rigorosa moralização destes processos para que não sejam vistos pela sociedade como subsídios à preguiça”. Mas não explica como.

Quer ainda impedir a legalização da eutanásia e criar um “vale farmácia”, que garanta medicamentos grátis para idosos mais carenciados e cidadãos em situação de pobreza extrema. E um “Vale Cuidador”, em que o Estado calcula o valor correspondente às comparticipações previstas para lares, centros de dia, e instituições de cuidados a idosos, e dá esse valor às famílias para que elas tenham a liberdade de cuidar dos idosos em casa”, lê-se ainda.

Já na área da saúde sugere a “Via Verde Saúde”, para “dar aos portugueses a liberdade de fazer um exame, uma consulta ou uma cirurgia no sector particular ou social, pagos pelo Estado, desde que o tempo de espera tenha sido ultrapassado”.

Democratas-cristãos querem agravar penas por fogo posto

Como já tem vindo a sinalizar, e a defender, os democratas-cristãos voltam a defender a redução do IVA das touradas, que consideram um “espetáculo cultural”, para os 6% e a reversão do limite de idade de entrada imposto recentemente (16 anos). No capítulo do mundo rural, também pretende agravar o quadro penal para os condenados pelo crime de fogo posto florestal, “incluindo nas medidas de segurança e no regime exigente de execução de penas”.

No âmbito da educação, volta à carga com a disciplina de Cidadania, depois do chumbo de dois alunos por faltarem às aulas por decisão dos pais: quer que a disciplina passe a ser opcional, respescando uma proposta já feita anteriormente. Propõe ainda estabelecer o modelo de “cheque-ensino”.

O CDS compromete-se ainda a contratar 9.000 efetivos para as forças de segurança até ao final de 2022 e reverter a extinção do SEF.

Com a mira na nomeação de Mário Centeno para o Banco de Portugal, compromete-se a instituir um “período de nojo” de 2 anos entre o exercício de “funções de regulação e os negócios ou política”.

Na corrupção, quer “tipificar o crime de enriquecimento ilícito (titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos), extensível aos 3 anos seguintes ao termo do mandato, assente na violação do princípio da exclusividade de rendimentos”.

Já na cultura, uma das propostas passa pela reversão do acordo ortográfico e a garantia de que 1% do OE vai para a Cultura são dois dos compromissos.