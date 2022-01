Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Assim se muda Portugal.” A Iniciativa Liberal apresentou, este sábado, o programa eleitoral do partido, em Guimarães, e João Cotrim Figueiredo revelou os traços gerais daquele que é um documento com 100 propostas de “alternativa ao poder socialista”.

À cabeça: reduizr o IRC sobre as empresas para 15%, avançar com a introdução de taxa única de IRS de 15%, “começando de forma gradual com duas taxas de 15% e 28%”, reduzir o IVA da construção imobiliária para habitação de 23% para 6%, eliminar o IMT na compra da habitação própria, reduzir a taxa de tributação em sede IRS aplicada ao arrendamento para 15% e, por exemplo, privatizar a TAP, a Caixa Geral de Depósitos e RTP.

O local (Guimarães) não foi escolhido ao acaso. O distrito de Braga é uma das apostas fortes do partido fora dos cinco deputados que espera eleger em Lisboa e no Porto. E o líder liberal acredita que este pode ser um bom presságio para o crescimento da IL: “Se é verdade que aqui nasceu Portugal, pode bem ser verdade que aqui pode nascer um Portugal mais liberal.”

No sumário do programa são estabelecidos cinco objetivos principais: pôr Portugal a crescer; devolver o poder às pessoas; combater a corrupção; aproximar as pessoas do poder e emagrecer o Estado.

As propostas conhecidas — algumas delas enunciadas pelo presidente da IL — não são muito diferentes das grandes bandeiras do partido. Mas o grande mote dos liberais é mesmo colocar “Portugal a crescer”, sendo esta a “prioridade política máxima”.

“Passado estas décadas de poder socialista, Portugal é um país com menos oportunidades, mobilidade social, com menos recursos para fazer as políticas sociais que necessita e com menos energia criativa do que já teve e do que precisa de ter”, sublinhou Cotrim Figueiredo perante algumas dezenas de liberais.

A saúde aparece no primeiro lugar do sumário, com o fim das listas de espera como a prioridade neste setor. A começar pela reforma do SNS, em que é proposto que passe a existir um “sistema onde o financiamento é público, mas [onde] a prestação é pública e privada”, o regresso das PPP e com a clarificação de um plano para a criação de PPPs na saúde. A IL pretende ainda utilização “adequada” do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (“SIGIC”), que já existe, mas que, aos olhos dos liberais, deve ser alterada.

Na parte do crescimento, em que se pressupõem “mais salários e menos impostos”, João Cotrim Figueiredo enalteceu a medida da taxa única de IRS e a urgência em reduzir não só este imposto, como o IRS. E deixou uma garantia: “Não somos irresponsáveis.”

Contra as “taxas e taxinhas”, a IL apela aos eleitores com a promessa de uma simplificação fiscal que tem como base a “eliminação de taxas e contribuições e de um choque desburocrático, bem como alteração do IMI e IMT”. De fora do sumário, mas na apresentação do líder liberal ficou ainda a proposta de eliminação da TSU que, disse, “reverte de uma forma gradual para o salário das pessoas” e que tem como objetivo final contribuir para que “o salário médio suba”.

Já sobre a TAP, está escrito no sumário e Cotrim também o disse: “Nem mais um euro.” Nesta senda, o liberal alerta para a necessidade de “mudar o investimento público” e lembra que este tem de ser feito “sem amiguismos e sem compadrios”, com uma “análise de custo/benefício e todos os investimentos”. Nas palavras do líder liberal, a TAP é para privatizar “tão breve quanto possível” e pelo mesmo caminho devem seguir a Caixa Geral de Depósitos e a RTP.

A corrupção, o emagrecimento do Estado e reforma da justiça ganham espaço no programa eleitoral da IL que propõe “transparência na contratação pública e obrigatoriedade de análise custo-benefício prévia nas decisões de investimento em megaprojetos”.

Na educação, a insistência numa reforma do sistema, em que se pretende alterar o financiamento do Estado para o financiamento do aluno, o que, na visão liberal, permite “às famílias poderem matricular os seus filhos nas escolas que quiserem, sejam públicas, privadas ou sociais, sabendo que são igualmente comparticipadas pelo Estado”. Já no ensino superior, o resumo refere apenas a reformulação das Instituições, “conferindo-lhes maior autonomia e aumentando a concorrência entre as mesmas”, ficando por saber se o modelo seguido no Reino Unido tem seguimento neste programa.

Na política, os liberais sugerem que haja uma descentralização político-administrativa, que “devolva o poder às pessoas e comunidades” e em que seja garantida a “neutralidade fiscal”. Na apresentação, Cotrim Figueiredo fez questão de dizer que “não há nenhum motivo para que os partidos sejam tratados de forma mais favorável do que os portugueses” e a IL considera que deve haver uma alteração à lei do financiamento dos partidos políticos, “acabando com os benefícios fiscais dos mesmos e reduzindo as subvenções”.

O ambiente, a sustentabilidade e os transportes estão entre as preocupações da IL, com a promoção do regadio e incentivos à eficiência energética e com uma “alteração progressiva da base dominantemente regulamentar para uma base dominantemente contratual, nas políticas ambientais”, sendo este um dos temas que Cotrim Figueiredo já disse que tem de ser bem estudado para que as soluções ambientalistas não se venham a tornar problemas para a economia e sociedade. É ainda proposto um plano ferroviário nacional que ligue todas as capitais de distrito a Lisboa ou Porto e um plano de ação nacional para corrigir e otimizar o fluxo de Recolha de Resíduos Elétricos e Eletrónicos.

A violência doméstica, o combate aos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual e a consagração da natureza pública dos crimes de violação, coação sexual e abuso sexual de pessoas incapazes de resistência também se encontra no programa da IL.

Na parte da habitação, destaque para a redução do IVA da construção imobiliária para habitação de 23% para 6%, a eliminação do IMT na compra de habitação própria e permanente e do Imposto de Selo sobre transações imobiliárias e a redução da taxa de tributação em sede de IRS aplicada ao arrendamento para 15%.