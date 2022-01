Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“A lenda regressa a 03/09/22!”. Com esta mensagem divulgada através do Twitter, o CEO da Volkswagen AG acabou com o suspense em torno da data em que será mostrado ao público o próximo Pão de Forma eléctrico. Conhecido como ID.Buzz, o furgão irá ser proposto em versão de passageiros e comercial, à semelhança do que acontecia com o modelo original da VW, que na primeira geração surgiu em 1950.

A VW não confirmou ainda oficialmente o nome a envergar pelo modelo, mas todos esperam que o construtor seja sensível à popularidade até aqui granjeada pelo protótipo ID.Buzz apresentado em 2017. Além da denominação, há também a esperança que o gigante alemão mantenha as semelhanças com o Pão de Forma dos anos 50, que viria a servir como o veículo de eleição na revolução hippie californiana nos anos 60.

The legend returns on 03/09/22! pic.twitter.com/Q4hFyCN5mr — Herbert Diess (@Herbert_Diess) January 6, 2022

O novo furgão assenta sobre a plataforma MEB, a mesma que dá origem a modelos como o ID.3 e ID.4, muito provavelmente numa versão alongada, aproveitando a capacidade desta base permitir distintas distâncias entre eixos. Para conhecermos mais dados sobre o modelo, bem como quando será iniciada a produção, vamos ter de aguardar por 9 de Março, data em que irá ser revelada a estética definitiva, bem como o nome do novo Pão de Forma a bateria.