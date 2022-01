Sidney Poitier (1927-2022): que inesgotável força é essa?

A importância de Sidney Poitier (que morreu a 7 de janeiro aos 94 anos) não residiu apenas na escolha dos papéis – não mais o de um homem submisso, não mais o de um homem parco de raciocínio, não mais o do homem com um papel secundário na história –, em décadas conturbadas nos Estados Unidos de luta por direitos iguais por parte da comunidade negra como foram as de 50 e 60. Mais do que o tipo de papéis que aceitou fazer, foi a aura que lhes atribuiu, através da sua estatura de um metro e noventa, porte elegante, olhar reservado e sagaz, sedutor.

1967, o ano de estreia de “No Calor da Noite”, foi o ano em que Poitier, então com 40 anos, viu estrear outros dois filmes igualmente marcantes na desconstrução da tipificação de papéis atribuídos a atores de acordo com a sua cor de pele: “O Ódio que Gerou o Amor” e “Adivinha Quem Vem Jantar”. Em “O Ódio que Gerou o Amor”, Sidney Poitier interpreta o papel de um engenheiro que aceita dar aulas em Londres, numa escola problemática, em que se depara com um grupo de adolescentes determinados a expulsá-lo. O professor acaba por conseguir ganhar-lhes o respeito e, até, a sua afeição.

“Adivinha Quem Vem Jantar” coloca um ator negro a beijar uma atriz branca, ambos protagonistas do filme. Poitier é um médico e Katharine Houghton uma jovem de classe média alta de São Francisco, educada de forma progressista. Mas a mentalidade aberta dos pais é posta à prova quando leva o noivo a casa para apresentá-lo.

Em 1967, Poitier era já um ator oscarizado. Foi o primeiro homem negro a receber um Óscar e foi o primeiro afroamericano a receber um Óscar de Melhor Ator Principal. Antes, apenas Hattie McDaniel tinha recebido, em 1940, o Óscar de Melhor Atriz Secundária pela sua interpretação da criada Mammy em “E Tudo o Vento Levou”. Na cerimónia, McDaniel foi igualmente tratada como criada – o tipo de papel que passou a vida a representar – e foi colocada a um canto da sala, sem direito a estar junta ao resto do elenco.

Vinte anos antes, em 1947, já Poitier tinha sido um dos fundadores do Committee for the Negro in the Arts, formado em Nova Iorque quando ainda fazia teatro. Filho de agricultores baamianos – Poitier chegou a ser embaixador das Baamas no Japão, de ’97 a 2007 – que iam vender os seus produtos a Miami, Poitier nasceu por acaso em solo norte-americano e teve por isso direito a nacionalidade dupla. Ainda adolescente, decide ir viver precisamente para Miami, para junto de um irmão, mas depressa se apercebe do racismo endémico existente no estado e decide ir para Nova Iorque. Lavou pratos, fez castings no American Negro Theatre. Teve de melhorar a pronúncia e a dicção, criou hábitos de leitura, apostou em aulas de representação.

Em 1950, surge-lhe a primeira proposta para cinema. Disse que mentiu na altura ao realizador, Joseph L. Mankiewicz, acerca da idade que tinha. Fez-se passar por 27, quando tinha 22. O papel em “Falsa Acusação” era o de um médico que trata um homem que chega ao hospital com vários ferimentos de bala. Apesar dos esforços, o homem acaba por morrer e Poitier tem de lidar com as juras de vingança do irmão da vítima, que é profundamente racista.

Voltemos à conturbação da época e aos momentos de luta por direitos civis dos afroamericanos. 28 de agosto de 1963: uma multidão junta-se em volta do espelho d’água do Monumento a Washington, naquela que ficou conhecida como a Marcha Sobre Washington por Trabalho e Liberdade, organizada e protagonizada por Martin Luther King Jr., em cujo discurso proferiu a frase que ficou célebre “eu tenho um sonho”. Mais de 250 mil pessoas, vindas de diversos pontos do país, se reuniram na cidade. Poitier estava lá. Há inclusive uma fotografia sua e dos atores Harry Belafonte e Charlton Heston tirada no Lincoln Memorial.