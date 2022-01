O sismo de magnitude 4,6 na escala de Richter registado na sexta-feira no Maláui foi sentido na província do Niassa, no Norte de Moçambique, mas sem registo de danos, anunciou Instituto Nacional de Minas.

O sismo, registado às 18h45 (menos duas horas em Lisboa) na cidade de Monkey Bay ( Maláui), foi sentido nos distritos de Lichinga, Mandimba e Chimbonila, na província do Niassa, mas não provocou qualquer dano, indica uma nota de imprensa do Instituto Nacional de Minas de Moçambique, entidade responsável pela análise da atividade sísmica no país.

“O Instituto Nacional de Minas está em contacto permanente com as autoridades administrativas da província do Niassa”, concluiu a nota.