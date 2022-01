Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sohail Ahmadi, o bebé que desapareceu durante o caos no aeroporto de Cabul, foi devolvido à família, que o procurava há cinco meses. A criança tinha sido entregue a um soldado norte-americano para que este a protegesse temporariamente da confusão, mas não foi devolvida aos pais.

Tudo aconteceu a 19 de agosto, quando Mirza Ali Ahamadi e a mulher Suraya se deslocaram com os cinco filhos para o aeroporto de Cabul na esperança de entrar num voo que os retirasse do Afeganistão, perante a ascensão ao poder das forças talibãs. Mas à medida que os ânimos se exaltavam e por receio que o filho Sohail — na altura de apenas dois meses — se magoasse na confusão, entregaram a criança a um soldado norte-americano que, do outro lado da vedação, lhes terá perguntado se precisavam de ajuda.

A ideia era que a família conseguisse, pouco depois, entrar no aeroporto e reunir-se com o bebé. Mas quando entraram no aeroporto, o soldado já não estava no local. A família procurou a criança desesperadamente, sem sucesso. Mirza e Suraya, que não sabiam o nome do soldado, acabariam por entrar, sem o filho, num voo de evacuação para o Qatar e noutro para a Alemanha, com o destino final nos EUA. Em novembro, o casal contou a história à Reuters apelando a que as autoridades localizassem Sohail. Foi através dessa reportagem, que mostrava fotografias da criança, que a mesma foi localizada.

Criança foi encontrada por um taxista que a levou para casa

Foi Hamid Safi, um taxista de 29 anos, quem encontrou a criança no aeroporto. O bebé estava sozinho e a chorar no chão do aeroporto. Safi ainda tentou encontrar a família do bebé, mas não conseguiu localizá-la. Decidiu, por isso, levá-lo para casa para o criar como se fosse seu filho. Safi e a família deram-lhe o nome Mohammad Abed.

Mas após a reportagem da Reuters, alguns dos seus vizinhos reconheceram as fotos. O pai de Sohail foi avisado e pediu ao sogro, Mohammad Qasem Razawi, que ainda vive no Afeganistão, que fosse buscar a criança. Razawi assim o fez: viajou dois dias e duas noites com presentes para agradecer à família de Safi (uma ovelha, vários quilos de noz e roupa). Mas o taxista recusou entregar o rapaz e exigiu que ele e a sua família viajassem para os EUA.

Depois de sete semanas de negociações — em que Safi chegou a estar detido — a polícia talibã organizou o reencontro e a criança foi entregue ao avô, no sábado. Os pais esperam agora que a Sohail possa viajar para os EUA.

[Veja o momento da reunião de Sohail com o avô]