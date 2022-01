Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Em atualização)

Camilo Mortágua, de 87 anos, pai das deputadas do Bloco de Esquerda Joana e Mariana Mortágua, está desaparecido desde a manhã deste domingo, em Alvito, Beja. A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias e confirmada ao Observador por fonte da GNR de Beja.

A GNR e os Bombeiros de Alvito estão a fazer buscas em várias partes do distrito de Beja, mas também no Fundão, por se pensar que possa para aí ter ido. Segundo disse fonte da GNR de Beja ao Observador, o alerta foi dado pelas 14h30 pela mulher de Camilo Mortágua. O pai das deputadas do Bloco, que está com o telemóvel desligado, saiu de casa de carro, um Skoda Octavia cinzento.

O destacamento de trânsito de Beja está a fazer a reconstituição do possível percurso “de acordo com as indicações que a mulher deu por onde ele pudesse ter passado até ao Fundão”, indicou a mesma fonte ao Observador.

Também os comandos territoriais de Évora, de Portalegre e Castelo branco estão envolvidos nas buscas.

O Observador tentou contactar a família, que não quis prestar comentários.

Nascido em Oliveira de Azeméis a 29 de janeiro de 1934, Camilo Mortágua vive em Alvito há quase quatro décadas. Foi dirigente da Liga de Unidade e Ação Revolucionário (LUAR), tendo participado no desvio do paquete Santa Maria e no desvio de um avião da TAP, que lançou milhares de panfletos contra o regime de Salazar sobre as cidades de Lisboa, Setúbal, Barreiro, Beja e Faro.

Em abril de 1975, participou na ocupação da herdade da Torre Bela, na Azambuja. Recebeu das mãos de Presidente Jorge Sampaio, em 2005, a condecoração de Grande Oficial da Ordem da Liberdade.