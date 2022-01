Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Portugal registou 20.212 novos casos de infeção com SARS-CoV-2 e 20 mortes com Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde. A 10 de janeiro de 2021, eram registados apenas 7.502 casos, mas quatro vezes mais mortes: 86.

Apesar de o número de novas infeções (20.212) ser pouco mais de metade das registadas na quarta e quinta-feira passada (39.570 e 39.074, respetivamente), representa quase o dobro das infeções da segunda-feira passada — 10.554 casos, a 3 de janeiro.

A média de casos a sete dias está já nos 32.161 casos, mais cerca de 11 mil do que na segunda-feira passada. A média de mortes a sete dias também aumentou em relação à última segunda-feira, de 15,7 mortes por dia para 19,0.

Internamentos cresceram quase 10% em relação ao dia anterior

No espaço de 24 horas, há mais 139 pessoas internadas com Covid-19 (num total de 1.588) — um crescimento de 10% em relação ao dia anterior. Do total dos internados, 161 estão nas unidades de cuidados intensivos — mais 11 do que no domingo.

Não se verificava um aumento absoluto do número de internados tão grande desde 1 de fevereiro de 2021 (mais 175 internados). Aumentos do número de internados com Covid-19 superiores a 130 foram frequentes durante o mês de janeiro de 2021 — pelo menos, em 15 dias do mês — e já se tinham verificado em, pelo menos, quatro dias, de novembro e dezembro de 2020.

No dia 10 de janeiro de 2021 havia 3.770 doentes internados, dos quais 558 estavam nas unidades de cuidados intensivos — cerca de três mais do que atualmente e mais do dobro do número definido como limite crítico (255).

Metade dos óbitos na região de Lisboa e Vale do Tejo

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou 8.349 novos casos de infeção e a região Norte 7.744, representando quase 80% dos casos no país. A região Centro teve 1.614 casos e a Madeira 1.185. As restantes regiões registaram menos de mil casos cada uma: 652 no Algarve, 452 no Alentejo e 216 no Alentejo.

Metade dos óbitos foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo (10) e um quarto na região Centro (5). Registaram-se ainda duas mortes no Alentejo, uma no Norte, outra no Algarve e mais uma na Madeira.

Dos 20 mortos, apenas um tinha medo de 70 anos — um homem na casa dos 50 anos. Registaram-se sete mortes na casa dos 70 e 12 acima dos 80 anos. Houve 10 mortes entre as mulheres e outras 10 entre os homens.

20% das novas infeções têm até 19 anos

Houve mais 781 casos entre as mulheres (10.484) do que entre os homens (9.703). A maior diferença — mais 194 casos — verificou-se no grupo etário que também registou o maior número de infeções: 3.846 casos dos 40 aos 49 anos.

O grupo dos 20-29 anos e dos 30-39 anos registaram mais de 3.400 casos cada e dos 50 aos 59 anos também mais de 3.000.

O grupo dos 20 aos 49 anos representa 53% das novas infeções, enquanto as crianças e jovens (até aos 19 anos) representam 20% — 1.661 até aos nove anos e 2.383 dos 10 aos 19 anos.

Esta segunda-feira, o boletim da DGS revela uma incidência acumulada de 3.204,4 em todo o país e 3.209,1 só no continente — uma nova subida em relação aos dados da última sexta-feira, quando a incidência era, respetivamente, 2.438,8 e 2.444.,5 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias.

O índice de transmissibilidade desceu de 1,32 a nível nacional e no continente para 1,24.

Esta segunda-feira, a DGS reporta ainda 14.501 pessoas recuperadas da infeção e mais 3.300 contactos em vigilância (num total de 227.973). No total, são 279.652 casos ativos — mais 5.691 nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia já se registaram 1.660.058 casos de infeção e 19.133 óbitos.