O FC Barcelona anunciou, segunda-feira, a extensão do contrato com o futebolista internacional francês Umtiti até 2026, com uma redução salarial, que vai permitir respeitar o “fair-play” financeiro e inscrever o avançado espanhol Ferran Torres.

“O FC Barcelona e Samuel Umtiti chegaram a um acordo para a ampliação do seu contrato até 30 de junho de 2026. O defesa francês reduz parte do salário que ia receber no ano e meio que ainda tinha de contrato (até 2023)”, lê-se em comunicado do clube catalão, nas redes sociais.

FC Barcelona and @samumtiti have reached an agreement to extend the latter's contract until 30 June 2026. The French defender is reducing a part of the salary that he was due to receive in the year and a half remaining on his contract.

Com a redução de cerca de 10% do ordenado do central gaulês e o prolongamento no tempo do seu pagamento, o “Barça” já poderá vir a utilizar Ferran Torres, recentemente contratado aos ingleses do Manchester City.