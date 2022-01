Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Jerónimo de Sousa acusou esta manhã António Costa de ter cedido mais Marcelo Rebelo de Sousa do que ao PCP nas negociações do Orçamento do Estado para 2022, notando “uma crispação” na atual postura de António Costa. Sobre o chumbo do Orçamento na generalidade e o pedido do PS para que o documento pudesse descer à especialidade, Jerónimo diz que “era enganar as pessoas”.

“António Costa cedeu mais ao Presidente da República atual que ao PCP”, afirmou em entrevista à Rádio Observador acrescentando que o PS se manteve “irredutível” e depois pediu para que “deixassem [o OE] ir à votação na especialidade”: “Isso era enganar as pessoas”.

Depois de António Costa ter ditado em entrevista a morte da geringonça, Jerónimo de Sousa diz que não se trata de ter “perdido a confiança” no Partido Socialista: “Isto não é uma questão de confiança é uma questão de coerência política”.

“António Costa disse isso, mas antes era o mesmo que valorizava o papel, seriedade e frontalidade que o PCP estabelecia no diálogo com o Governo”, aponta o líder dos comunistas que deixa críticas à governação do PS que “não esteve disponível para continuar a aprofundar um caminho de avanços e começou a falar na maioria absoluta”.

Para a próxima legislatura, o PCP insiste num salário mínimo nacional de 850 já em 2023, na revogação das normas da caducidade e no reforço do Serviço Nacional de Saúde. “Enquanto se pensar que é através de uma política de baixos salários que o país se desenvolve, estamos todos enganados”, afirma.

Já sobre uma moção de rejeição a um eventual governo liderado por PSD, diz Jerónimo de Sousa que a aprovaria.

“É muito difícil, tendo a até a dizer impossível, que rejeitássemos uma moção de censura por parte da Assembleia da República”, diz o líder comunista acrescentando que não vê “nenhum golpe de asa” onde o PSD “assuma um compromisso com um programa de esquerda”.

“Não estou a ver nenhum golpe de asa em que o PSD apareça como força dianteira da esquerda ou assuma um compromisso com um programa que tenha esse sentido progressista, de esquerda”, afirmou.

Sobre as relações entre PS e PCP nas negociações e durante a geringonça, Jerónimo de Sousa diz que o “interlocutor do governo” sempre foi António Costa. Num cenário de pós-eleições com a derrota do PS e consequente demissão de António Costa, Jerónimo escusou-se lançar o nome de algum socialista que possa ocupar o atual lugar de Costa. Numa avaliação ao desempenho de Pedro Nuno Santos, diz Jerónimo que o ministro “tem uma dificuldade objetiva que é a questão do investimento”: “Não encontra no próprio orçamento do PS a resposta às necessidades que temos no país”.

A menos de três semanas das eleições legislativas, precipitadas depois do chumbo do Orçamento do Estado para 2022, o secretário-geral do PCP está esta manhã no Sob Escuta da Rádio Observador.