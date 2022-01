Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O antigo coordenador da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Reino Unido, Clive Dix, defende que se acabe com a vacinação em massa da população depois de finalizada a administração das doses de reforço e que se repense a forma de lidar com a pandemia, noticia o jornal The Guardian.

Precisamos de gerir a doença, não a disseminação do vírus. Por isso, travar a progressão da doença grave nos grupos mais vulneráveis deve ser o objetivo para o futuro”, disse Clive Dix.

A ideia do médico é que os mais vulneráveis fiquem protegidos com a dose de reforço e que a população aprenda a fazer a gestão do SARS-CoV-2 como faz em relação ao vírus da gripe — sem testes, mas ficando em casa quando não se sente bem e voltando ao trabalho quando já estão melhor.

Clive Dix defende também que o estudo da imunidade vá além da análise dos anticorpos e inclua a resposta imunitária celular com células B e células T, de forma a se poderem criar vacinas para os mais vulneráveis que sejam eficazes contra as novas variantes do vírus. O médico não acredita que a quarta dose (segunda de reforço), como está a fazer Israel, traga grandes vantagens.

O Comité de Vacinação e Imunização britânico também deu um parecer negativo quanto à necessidade de uma quarta dose, afirmando que os idosos que tomaram a dose de reforço ainda estão protegidos contra a variante Ómicron.

No mesmo artigo, o jornal The Guardian destaca a opinião do diretor executivo da NHS Providers (uma organização que reúne os fornecedores do sistema de saúde britânico), Chris Hopson, que alerta para as carências do Serviço Nacional de Saúde (NHS) e como isso tem comprometido a saúde da população.

“É agora muito claro que o NHS e o sistema de assistência social não têm capacidade suficiente; que pedir ao pessoal que se esforce cada vez mais para colmatar essa lacuna não é sustentável; e que precisamos de um plano de força de trabalho a longo prazo, totalmente financiado, para atrair e reter um milhão profissionais de saúde e apoio social extra que a Health Foundation estima que seja necessário até 2031″, escreveu Chris Hopson.