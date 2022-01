Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma simples mancha de pelo preto por cima do lábio superior, como se de um bigode se tratasse, tornou Mostaccioli famoso no Instagram. Porquê? Porque é uma notável semelhança com uma das maiores lendas do rock: Freddie Mercury, vocalista dos Queen até ao ano da sua morte, em 1991.

A parecença chamou a atenção de milhares de cibernautas e o seu perfil de Instagram já ultrapassou os 10 mil seguidores, conta que partilha com o gato Izanami, que também vive na mesma casa. A fórmula para criar conteúdo dos animais é, explica a dona Natalie ao Bored Panda, é “chamá-lo pelo nome ou fazer um barulho estranho para que olhe” no momento da fotografia.

Sou muito grata por puder partilhar a sua peculiaridade com o mundo. As pessoas perguntam-me se fui eu que pintei o bigode”, acrescenta.

O gato foi encontrado no jardim da casa da mãe de Natalie, no dia em que Mostaccioli nasceu. Natalie cuidou dele e dos irmãos, mas o bigode só se tornou visível depois de várias semanas. “No início, não percebi que ele tinha bigode”, garantiu. Porém, admite que essa marca foi crucial para decidir adotá-lo.