"The Righteous Gemstones": à segunda temporada, quem vai tomar conta desta igreja?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Do outro lado está Adam DeVine — ganhou popularidade com “Um Ritmo Perfeito” e a série “Uma Família Muito Moderna” –, fechado numa sala e incomodado pelo som de alguém a limpar uma janela ao seu lado. É um som tortuoso, insistente, que o próprio refere frequentemente, chega a fazer pouco do dito. No contexto de entrevista a propósito de “The Righteous Gemsones”, torna-se fácil sair da realidade e pensar que é alguém fora de campo a tentar exercer uma espécie de tortura. Mais do que uma partida, ou algo com o intuito de divertimento, poderia ser uma cena saída da mais recente série criada por Danny McBride, em que uma personagem à procura de vingança exploraria este contexto sobre a forma de ameaça.

Eis “The Righteous Gemstones”, a segunda temporada estreia-se na HBO Portugal a 10 de janeiro, esta segunda-feira, mais uma criação de Danny McBride para a HBO (depois de “Eastbound & Down” e “Vice-Principals”), trabalhando com suspeitos do costume (David Gordon Green e Jody Hill, entre outros) e um elenco que complementa e se alinha com o desejo de McBride em representar uma América exageradamente imbecil. O tema é mais sensível do que os anteriores (um ex-profissional de Basebol ou dois obcecados com poder administrativo): religião. Não é a religião em si, mas as pessoas, as estruturas, por detrás do televangelismo nos Estados Unidos da América. Inspirado na realidade e não baseado na realidade. Qualquer semelhança com ela, é pura coincidência.

[o trailer da segunda temporada de “Righteous Gemstones”:]

“Antes de alinhar nisto, falei com o Danny [McBride] porque não quero gozar com as crenças das pessoas: quem sou eu para dizer às pessoas no que acreditar. Gozamos com a hipocrisia, fazemos isso bem e isso é algo com que toda a gente pode alinhar: a natureza hipócrita destas pessoas, que estão a roubar dinheiro à tua avó”, confessa Adam DeVine. O ator interpreta Kelvin Gemstone, o filho mais novo de Eli Gemstone (John Goodman), o patriarca, já velho, que continua a gerir o negócio e que não vacila perante qualquer ameaça: esta segunda temporada explora isso de forma enfática, gozando na cara de quem vê aqui uma imitação de “Succession”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Jesse (Danny McBride) é o filho mais velho que, por direito, será o herdeiro do império e que se esforça em demasia para, primeiro, impressionar o pai, segundo, afirmar-se como o macho alfa que não é (ser casado com uma mulher que é um prodígio com armas não ajuda). Judy (Edi Patterson), filha do meio, canta lindamente e vive numa constante paranoia de perseguição: acha que deveria ter – ou herdar – mais do que tem. Kelvin é um homossexual reprimido. Tem uma espécie de ajudante que se confunde com escravo (nunca sexual, a série faz um ótimo trabalho em deixar isso sempre na piada, o que é uma piada dentro da própria piada) e na sua mansão faz-se rodear de uma série de homens, musculados, que denomina como “God Squad”. Esta Patrulha de Deus é um brilhante acessório à personagem, uma tentativa de Kelvin mostrar que consegue controlar e educar pessoas — e para o próprio criar ferramentas e se tornar um macho alfa. Ou seja, também ele ambiciona o trono do pai.

Isto faz-lhe lembrar “Succession”? Normal, à superfície parece tudo igual. E até goza com isso: um dos Culkin tem uma aparição nos episódios finais da temporada. Um pai que não sai do trono. Um filho que quer ser o indicado para a continuidade. Uma filha que se sente pouco representada. Um filho mais novo, gozado a vida toda, que quer provar algo. DeVine é esclarecedor: “Adoro ‘Succession’, porque é inesperadamente divertido. As semelhanças ficam-se por serem famílias ricas e poderosas. Mas os Gemstones são imbecis, as ambições de poder não são tão elaboradas. No nosso fazemos tudo pelas piadas.” Palavra-chave: imbecis.