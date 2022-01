Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não, não é o Conselho Económico Social (que também usa as siglas CES). Depois de um ano sem se realizar em formato presencial devido à pandemia de Covid-19, a outra CES (Consumer Eletronic Show), que é considerada a maior feira de tecnologia do mundo, voltou presencialmente a Las Vegas, nos EUA, entre 5 e 8 de janeiro. À semelhança de outros anos, trouxe muitos gadgets, robôs e inovações.

Devido à variante Ómicron, grandes empresas, como a Microsoft ou a AMD, cancelaram a presença nesta CES. Desde que foi anunciada, o presidente do evento, Gary Shapiro, defendeu que é possível continuar a fazer conferências presenciais e, como referiu num comentário na sua página de LinkedIn, “os negócios aconteceram”. Argumento a favor desta tese são as novidades apresentadas. Pode não ter havido produtos como em 2018, 2019, ou até 2020 e 2021 — anos com menos impacto e que, mesmo assim, usaram o palco da CES para mostrar o que o futuro pode trazer — porém, em 2022, Las Vegas deslumbrou-se com tecnologia. Abaixo, deixamos sete das principais de novidades deste ano.

Um robô humanoide mega realista

Chama-se Ameca (é a robô fotografia no topo do artigo e que pode ver em ação no vídeo acima feito pelo CNET), tem câmaras nos olhos, microfones nos ouvidos e a cara move-se mais realisticamente do que a robô Sophia. Como contaram vários órgãos de comunicação social como a BBC, a Ameca já é capaz de falar e reconhecer caras, mas ainda são preciso mais 18 meses de desenvolvimento para poder andar, diz a empresa responsável pela inovação, a Engineered Arts.

Uma estante robô com nome de raça de cão

E se um frigorífico ou uma pequena estante pudessem andar pela casa para o ajudar? A startup Labrador imaginou a resposta ao criar a Caddie e o Retriever. Têm o tamanho de uma pequena mesa de cabeceira e, apesar de andarem lentamente, são peças de mobiliário que podem ir ter com os donos.

Segundo Mike Dooley, presidente executivo da Labrador, a inspiração para este robô surgiu quando viu a dificuldade que a sua mãe, que está numa cadeira de rodas, tem para chegar a objetos em casa, como conta o The Verge.

Um router com antenas que se mexem sozinhas para que tenha net no máximo

A TP-Link, com o Archer AXE200, quer que nunca mais tenha de pensar se as antenas do seu router — aquela máquina que tem em casa para ter internet sem fios — estão apontadas para o sítio certo. Como? Na CES, a empresa mostrou as antenas rotativas automáticas deste produto que garantirão a melhor conexão em casa e deverá chegar ao mercado em breve.

Um carro que muda de cor

O BMW IX é, muito provavelmente, a novidade mais popular que foi apresentada na CES este ano. Apesar de não estar planeado que este carro da fabricante alemã seja vendido num futuro próximo, a ideia de um condutor poder, como por magia, alterar a cor do BMW carregando apenas num botão cativou quem o viu. A tecnologia por detrás desta inovação é a tinta digital e poderá nem fazer parte das estradas no futuro, explicou a fabricante. Além disso, ter um carro branco nos dias de calor e preto nos dias frios pode ser uma solução para poupar energia.

Uma máscara de realidade virtual para nos açaimar ao metaverso

Metaverso: a ideia de um futuro no qual estar na realidade virtual ou aumentada é tão normal como estar em frente de computador horas e horas por dia, tornou-se ainda mais distópica. Desta vez, não foi com um anúncio de Mark Zuckerberg, o criador do Facebook que mudou o nome da empresa para Meta na crença de que esse será o caminho. Agora, a culpa é da Shiftall, uma empresa que foi à CES com um microfone fora do comum, o Mutaltalk.

A Shiftall quer que, da mesma maneira que os óculos de realidade virtual cobrem a 100% a visão do seu utilizador, um microfone cubra completamente a boca, como uma espécie de açaime. O objetivo, conta a empresa, é que quem ouve a voz do utilizador não oiça qualquer outro ruído exterior. Na prática, o Mutatalk é como um microfone de rádio com um estúdio incorporado, ainda que desconfortável. É inovador, resta é saber: vai pegar?

Um computador portátil com um segundo ecrã para se escrever à mão

O ThinkBook Plus Gen 3, um novo computador portátil apresentado pela Lenovo na CES, tem sido considerado por vários órgãos de comunicação social (como a CNN, por exemplo), como um dos dispositivos mais inovadores do evento e que realmente vamos utilizar. Na prática, é um portátil como tantos outros — fino, compacto e com um potente processador. Além disso, tem um extra para quem está farto de computadores que são todos iguais: ao pé do teclado e do trackpad, há um segundo ecrã tátil que permite escrever à mão e abrir outras aplicações e programas.

Uma câmara para a televisão saber se está a olhar para o ecrã

A Bravia Cam, uma câmara criada pela Sony não ganhou o prémio de “Melhor Inovação” na CES do nada. Este pequeno dispositivo que se conecta a equipamentos da marca japonesa tem uma lente e sensores que permitem saber se o utilizador está a olhar para o ecrã ou não. Com esta informação configura automaticamente a televisão para que tenha sempre a melhor imagem e som. Quanto à privacidade, a Sony garante que o dispositivo foi criado com um sistema encriptado para que a informação captada não possa ser partilhada com outros sistemas — semelhante ao que apresentou em 2020.