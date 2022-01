O Departamento de Trabalho dos EUA processou o proprietário da oficina que despejou 91.500 moedas cobertas de óleo na garagem de um antigo funcionário, como forma de retaliação pela denúncia de não ter recebido o último salário, no valor de 915 dólares (cerca de 807 euros), anunciou em comunicado.

Andreas Flaten descreveu o processo como uma “agradável surpresa”, acrescentando que não sabia o que esperar quando fez a queixa a 26 de janeiro de 2021. “Estou feliz por ver a justiça a ser feita”, sublinhou ao The New York Times.

Miles Walker ainda chegou a dizer que não pagaria o salário em atraso, mas acabou por fazê-lo. De acordo com o processo, o mesmo chamou Flaten de “repugnante”. “Ele foi pago, é tudo o que importa”, disse Walker à CBS46 em março de 2021.

O processo ganhou mediatismo após a namorada do ex-funcionário publicar um vídeo das moedas no Instagram. O casal demorou horas a limpar o chão da garagem e usou um carrinho de mão que, devido ao peso das moedas, furou um pneu, segundo a CNN.

Por lei, o envolvimento do trabalhador com o Departamento do Trabalho dos EUA é uma atividade protegida”, destacou Steven Salazar, diretor distrital da organização em Atlanta, no mesmo comunicado. “Os trabalhadores têm o direito de receber informações sobre os seus direitos no local de trabalho e os salários sem medo de assédio ou intimidação”.