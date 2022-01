O início das intervenções no Campo Grande, no âmbito da expansão do Metropolitano de Lisboa, vai condicionar o trânsito naquela zona da cidade, anunciou esta terça-feira a empresa.

Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa (ML) indica que vai dar início à empreitada de projeto e construção dos toscos, acabamentos e sistemas para o prolongamento das linhas Amarela e Verde.

Estas obras implicam “a introdução de alguns constrangimentos de trânsito na zona do Campo Grande, em particular no Terminal Rodoviário, bem como de circulação na Avenida Padre Cruz”.

“Assim, a partir do próximo dia 19 de janeiro, e durante um período previsto de 17 meses, será encerrado o Ramo de Saída Av. Padre Cruz / Estrada de Telheiras para o Terminal Rodoviário e Estádio, dando lugar à mudança temporária do percurso dos transportes coletivos para o terminal do Campo Grande, passando a saída de passageiros a ser feita em frente ao edifício da NOS e sob o viaduto da Segunda Circular”, lê-se na mesma nota.

O ML adianta, igualmente, que a partir de 20 de janeiro e durante seis meses “existirão constrangimentos na circulação rodoviária na Av. Padre Cruz na sequência da supressão da via esquerda tanto na faixa sentido Odivelas-Lisboa, como também na faixa sentido Lisboa-Odivelas, e de condicionamento de berma da Av. Padre Cruz no sentido Lisboa – Odivelas”.

“A construção da nova linha circular irá implicar a construção no Campo Grande de um novo viaduto de cerca de 158 metros que permitirá ‘fechar’ o anel no Campo Grande”, recorda a empresa, acrescentando que, “a atual linha Amarela, na extensão Campo Grande/Odivelas, será também ligada ao atual troço de Telheiras, através de um viaduto de 428 metros implantado a norte dos viadutos já existentes”.